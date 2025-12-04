Más cambios en la SIDE: designaron al nuevo titular de Asuntos Internos

Cambios en la SIDE

karina milei En los últimos días, habían circularon versiones de que Karina Milei y Eduardo 'Lule' Menem podían nombrar a un funcionario propio y quitarle la SIDE a Santiago Caputo, pero ello no ocurrió y ahora conserva su poder. Foto archivo: NA.

Como se mencionó, la decisión llega luego de que este miércoles se oficialice la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE, quien dejó su lugar vacante y allí es donde es ubicado Valdiviezo.

Auguadra había sido anunciado el martes por la noche por la Vocería de la Presidencia como el reemplazo de Sergio Neiffert.

Según el comunicado en X, la decisión se tomó luego de "concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional", tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

Pero cierto es que la designación de Valdiviezo como la salida de Sergio Neiffert reemplazado por Auguadra, se da en el marco del reacomodamiento de poder interno de la Casa Rosada, en la disputa entre el ala de Karina Milei y la del principal asesor del presidente, Santiago Caputo.

La figura de Valdiviezo apareció de la mano y con el visto bueno de este último, en un cargo de extrema sensibilidad, que tenía hasta ahora, Auguadra, amigo íntimo de la familia Santiago Caputo y en especial de Claudio, el padre del asesor presidencial.

