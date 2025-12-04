Más cambios en la SIDE: designaron al nuevo titular de Asuntos Internos

El gobierno de Javier Milei estableció más cambios dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): este jueves por la madrugada confirmó a Diego Enrique Valdiviezo a la cabeza de la División de Asuntos Internos (DAI), como el sucesor de Cristian Auguadra tras su designación como titular de la SIDE.
El gobierno de Javier Milei estableció más cambios dentro de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) con nuevo "beneficio" para Santiago Caputo.
Lo hizo través del decreto 853/2025 que lleva la firma del presidente Javier Milei y del jefe de Gabinete, Manuel Adorni:
"Desígnase al contador público Diego Enrique VALDIVIEZO (D.N.I. N° 25.680.766) en el cargo de Inspector General de la DIVISIÓN DE ASUNTOS INTERNOS (DAI), organismo desconcentrado de la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN", indica el texto oficial.
Esta normativa establece un cambio en la dirección de la DAI, que es responsable de supervisar y garantizar la integridad de las operaciones internas de la inteligencia estatal.
Valdiviezo, de 48 años, es contador público como Auguadra y hasta ahora no formaba parte de la planta de trabajo de la SIDE. Por lo tanto, se trata de un nuevo nombre que se suma a lo que el Gobierno llamó como la "segunda etapa de reorganización" del organismo.
Como se mencionó, la decisión llega luego de que este miércoles se oficialice la designación de Cristian Auguadra como nuevo titular de la SIDE, quien dejó su lugar vacante y allí es donde es ubicado Valdiviezo.
Auguadra había sido anunciado el martes por la noche por la Vocería de la Presidencia como el reemplazo de Sergio Neiffert.
Según el comunicado en X, la decisión se tomó luego de "concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional", tras la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.
Pero cierto es que la designación de Valdiviezo como la salida de Sergio Neiffert reemplazado por Auguadra, se da en el marco del reacomodamiento de poder interno de la Casa Rosada, en la disputa entre el ala de Karina Milei y la del principal asesor del presidente, Santiago Caputo.
La figura de Valdiviezo apareció de la mano y con el visto bueno de este último, en un cargo de extrema sensibilidad, que tenía hasta ahora, Auguadra, amigo íntimo de la familia Santiago Caputo y en especial de Claudio, el padre del asesor presidencial.
