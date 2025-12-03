Sergio Neiffert deja la SIDE pero lo reemplaza Cristian Auguadra, otro hombre de Santiago Caputo

image Comunicado oficial de la Casa Rosada sobre el desplazamiento de Sergio Neiffert de la SIDE

La decisión de Javier Milei

Según detalló el Gobierno, el cambio responde al objetivo del presidente de “dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”.

La nueva etapa estará marcada por e l “compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”.