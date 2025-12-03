urgente24
Sergio Neiffert deja la SIDE pero lo reemplaza Cristian Auguadra, otro hombre de Santiago Caputo

El Señor 5 del espionaje, Sergio Neiffert, era objeto de rumores, internas y todo tipo de operaciones. Su sucesor estaba a cargo de Asuntos Internos de la SIDE.

03 de diciembre de 2025 - 00:18
El gobierno nacional confirmó la salida de Sergio Neiffert como responsable de la SIDE y anunció como su reemplazante a Cristian Auguadra, contador público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública.

A Neiffert, los cercanos al "Mago del Kremlin" le habían criticado cierto acercamiento con Karina Milei, tras las elecciones del 26 de Octubre. La llegada de un hombre cercano al asesor estrella de Javier Milei ratifica que Santiago Caputo mantendrá el control sobre un área tan sensible. A Neiffert, los cercanos al "Mago del Kremlin" le habían criticado cierto acercamiento con Karina Milei, tras las elecciones del 26 de Octubre. La llegada de un hombre cercano al asesor estrella de Javier Milei ratifica que Santiago Caputo mantendrá el control sobre un área tan sensible.

Según un comunicado oficial, el movimiento se produjo tras “concluir la primera etapa del proceso de reestructuración del Sistema de Inteligencia Nacional”, luego de la aprobación del Informe de Gestión 2023-2024 por parte de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Honorable Congreso de la Nación”.

Esta fase inicial, encabezada por el Sr 5, permitió ordenar los procesos internos, auditar y transparentar la estructura organizacional, optimizar recursos y actualizar los estándares operativos, sentando las bases de un organismo más eficiente y profesional.

En tanto, para la segunda fase, y luego de obtener “ la validación parlamentaria de los avances obtenidos”, la SIDE continuará encarando su transformación institucional de la mano de Auguadra.

La decisión de Javier Milei

Según detalló el Gobierno, el cambio responde al objetivo del presidente de “dotar a la Argentina de un servicio de inteligencia a la altura de los desafíos contemporáneos y del rol protagónico que nuestro país ha recuperado en el mundo”.

La nueva etapa estará marcada por e l “compromiso con la excelencia operativa, la cooperación internacional, la profesionalización del personal y la defensa de los intereses esenciales de la República, avanzando con firmeza en la consolidación de un organismo líder en la región y acorde a los estándares internacionales más exigentes”.

