La temporada 2025 de la Fórmula 1 está por llegar a su fin, lo que también marcará el final del esquema actual de la categoría. La temporada 2026 estará signada por un cambio importantísimo en el reglamento de construcción de monoplazas donde todo estará centrado en los motores y es acá donde Franco Colapinto recibió una noticia única.
SE FILTRÓ
Colapinto y una noticia bomba que lo cambia todo para su 2026 en la Fórmula 1
Luego de un 2025 complicado, Colapinto comenzó a recibir grandes noticias de cara a la temporada 2026.
Hay que decir que hoy en día Alpine, escudería que ya confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para la próxima temporada, tiene uno de los peores sino el peor monoplaza de toda la Fórmula 1. Parece que esto comenzará a cambiar de manera radical a partir del 2026 gracias a los trabajos que vienen realizando los ingenieros.
Todos los equipos se están centrando mucho en la confección del motor para la próxima temporada y según la versión que deslizó el exdirector ejecutivo de Alpine F1, Marcin Budkowski, todo parece indicar que la escudería francesa logró sacar ventaja en la carrera por conseguir una mayor potencia y velocidad, lo que le daría nuevas alas a un Colapinto que debió lucha metro a metro con un auto más que inestable.
Durante su participación en el canal Eleven Sports durante el GP de Qatar, Budkowski realizó una serie de adelantos donde indicó que Mercedes, que es justamente el fabricante de la nueva unidad de potencia de Alpine, es el único que no tiene contratiempos para la finalización del motor y las pruebas posteriores.
Problemas para todos, menos para Alpine y Colapinto
“Honda está atrasado, al punto que Aston Martin podría perderse las primeras pruebas en Barcelona. Ferrari tiene problemas con los materiales: eligieron un material para construir los pistones del motor que resultó ser un error y ahora tienen que cambiar el diseño. Audi y Red Bull también están atrasados. Solo Mercedes no tiene ningún rumor sobre problemas en el desarrollo”, reveló Budkowski.
La crisis masiva en los equipos más poderosos de la Fórmula 1 de cara al 2026 marca que habrá una gran ventaja para Alpine en el comienzo de la nueva temporada y por consiguiente Colapinto podrá empezar a mirar la zona de puntos en cada una de las carrera y no pensar solamente en terminar cada una de las carreras sin ningún tipo de inconvenientes.
Claro está que un nuevo motor no será suficiente para Alpine. La escudería francesa debe solucionar los problemas en el chasis que tuvo durante los últimos años pero está claro que el no tener que pensar en solucionar inconvenientes en la unidad de potencia es una ayuda enorme. El verdadero momento para sacar conclusiones se dará en los test de pretemporada en Barcelona, donde se espera que Franco Colapinto comience a brillar con la ayuda de un monoplaza de mayor categoría.
Más en GOLAZO 24
La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River
La impactante determinación de la AFA con San Lorenzo en medio de un nuevo escándalo
La fuertísima decisión de Milei en medio de la guerra entre Verón y Tapia
Aprevide: cambio de día para Estudiantes vs. Gimnasia por el Indio Solari y Calamaro