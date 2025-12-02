Colapinto y una noticia bomba que lo cambia todo para su 2026 en la Fórmula 1

La crisis masiva en los equipos más poderosos de la Fórmula 1 de cara al 2026 marca que habrá una gran ventaja para Alpine en el comienzo de la nueva temporada y por consiguiente Colapinto podrá empezar a mirar la zona de puntos en cada una de las carrera y no pensar solamente en terminar cada una de las carreras sin ningún tipo de inconvenientes.

Claro está que un nuevo motor no será suficiente para Alpine. La escudería francesa debe solucionar los problemas en el chasis que tuvo durante los últimos años pero está claro que el no tener que pensar en solucionar inconvenientes en la unidad de potencia es una ayuda enorme. El verdadero momento para sacar conclusiones se dará en los test de pretemporada en Barcelona, donde se espera que Franco Colapinto comience a brillar con la ayuda de un monoplaza de mayor categoría.

Más en GOLAZO 24

La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River

La impactante determinación de la AFA con San Lorenzo en medio de un nuevo escándalo

La fuertísima decisión de Milei en medio de la guerra entre Verón y Tapia

Aprevide: cambio de día para Estudiantes vs. Gimnasia por el Indio Solari y Calamaro