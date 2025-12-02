La fuertísima decisión de Milei en medio de la guerra entre Verón y Tapia

image

La Oficina del Presidente, a través de la cuenta oficial de X, compartió una imagen donde se pude ver a Javier Milei reunido con Karina Milei y a la nueva Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva entre otros. Lo más llamativo de todo fue que en la imagen se puede apreciar en el fondo, sobre el sillón de Rivadavia, una camiseta de Estudiantes de La Plata.

stá más que claro que desde el Gobierno Nacional con Javier Milei a la cabeza, están decididos a apoyar a Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata en su lucha contra la AFA de Chiqui Tapia. Ahora el Pincha se enfrentará a Gimnasia, lo que se podría decir que es una semifinal apreciada por la Casa Rosada teniendo en cuenta los gestos del presidente de la Argentina con La Brujita y el cariño de Sturzenegger por el Lobo.

Más en GOLAZO 24

La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River

La impactante determinación de la AFA con San Lorenzo en medio de un nuevo escándalo

Daniel Vila se despega de Chiqui Tapia y acerca posturas con Verón

Aprevide: cambio de día para Estudiantes vs. Gimnasia por el Indio Solari y Calamaro