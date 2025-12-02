El fútbol argentino está en su etapa más caliente y no solo porque se avecinan las semifinales del Torneo Clausura. En las últimas semanas se desató una tremenda guerra política entre Estudiantes de La Plata y la AFA personificada en Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia. Ahora el que se metió de lleno es Javier Milei.
UNA IMAGEN EXPLOSIVA
La fuertísima decisión de Milei en medio de la guerra entre Verón y Tapia
Javier Milei se involucró de lleno en la batalla que Juan Sebastián Verón comenzó contra Chiqui Tapia.
En el día de ayer se dio un encuentro más que atractivo entre Gimnasia y Esgrima La Plata y Barracas central, que son curiosamente los equipos de Federico Sturzenegger y Claudio Tapia respectivamente. Finalmente el Lobo se quedó con la victoria por 2-0 y ahora se enfrentará a Estudiantes de La Plata en lo que será un clásico más que picante por un lugar en la final del Clausura.
Lo cierto es que Lobo ganó en medio de polémica. El primer tanto llegó en lo que parece ser un offside claro marcado incluso por la transmisión televisiva y el que habló sobre esto e incluso marcó una ayuda arbitral para el club platense fue nada menos que el mismísimo Federico Sturzenegger, quien elucubró una teoría más que llamativa.
“Más allá de que ayer Gimnasia ganó muy bien (¡Grande Lobo!), creo que Chiqui Tapia quería perder. ¿Se imaginan lo que hubiera sido un Barracas – Estudiantes? ¡Todo el país en contra!”, publicó el Ministro de Desregulación en su cuenta de X, colocando además la imagen del supuesto offside de Chelo Torres antes de enviarle el centro de gol a Merlo.
Sigue la guerra entre Milei y Tapia
Javier Milei, haciendo uso de su ironía twittera, replicó el posteo de Sturzenegger con un mensaje tajante. “COLOSO'S MASTERCLASS VLLC! PD: no es que no sepa escribir coloso en inglés. Sólo se trata del apodo al campeón mundial de la desregulación”, expresó el Presidente de La Nación. La historia de los posteos contra Chiqui Tapia no termina acá.
La Oficina del Presidente, a través de la cuenta oficial de X, compartió una imagen donde se pude ver a Javier Milei reunido con Karina Milei y a la nueva Ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva entre otros. Lo más llamativo de todo fue que en la imagen se puede apreciar en el fondo, sobre el sillón de Rivadavia, una camiseta de Estudiantes de La Plata.
stá más que claro que desde el Gobierno Nacional con Javier Milei a la cabeza, están decididos a apoyar a Juan Sebastián Verón y Estudiantes de La Plata en su lucha contra la AFA de Chiqui Tapia. Ahora el Pincha se enfrentará a Gimnasia, lo que se podría decir que es una semifinal apreciada por la Casa Rosada teniendo en cuenta los gestos del presidente de la Argentina con La Brujita y el cariño de Sturzenegger por el Lobo.
Más en GOLAZO 24
La decisión explosiva de Stéfano Di Carlo con Gallardo que lo cambia todo en River
La impactante determinación de la AFA con San Lorenzo en medio de un nuevo escándalo
Daniel Vila se despega de Chiqui Tapia y acerca posturas con Verón
Aprevide: cambio de día para Estudiantes vs. Gimnasia por el Indio Solari y Calamaro