Daniel Vila se despega de Chiqui Tapia y acerca posturas con Verón

"Creo que se han mezclado cosas que no tienen nada que ver. Entregarle un reconocimiento, copa, a Rosario Central no tiene nada que ver con privatizar el fútbol o que entre inversión privada", contextualizó.

"Cuando mezclamos y ponemos en juego intereses que exceden lo deportivo y pasan más por lo político, la situación se complica y se ensucia. No me gusta lo que está pasando. Las 2 partes deberían llamar a la reflexión, sentarse en una mesa y conversar. No hay nada que no sea posible de resolver", continuó.

"Yo estoy a favor de que haya inversión privada en el fútbol. No sé cómo se llamará, SAD, fideicomisos, gerenciamiento o como quieran. Al fútbol argentino le hace falta inyección de capitales. Creo que somos el único país en la que esta prohibida esa figura. Cuando mezclamos lo político con lo deportivo e institucional, se arma una bola de nieve que cada vez se hace más grande", apuntó Daniel Vila.

El mendocino se animó a tocar un tema sensible para la AFA de Pablo Toviggino y Chiqui Tapia, algo llamativo dada la buena relación que mantiene con el presidente de la casa madre del fútbol argentino. En otras oportunidades ya se había referido a las SAD, pero esta vez fue claro con el concepto: "Al fútbol argentino le hace falta inyección de capitales".

La simbiosis Daniel Vila-Chiqui Tapia

Vila y el mandatario de las oficinas de Viamonte han consolidado su relación a lo largo de los años, con manifestaciones de apoyo público de ambas partes.

Hace algunos años Tapia participaba de la Vendimia Solidaria, uno de los eventos de Mendoza por excelencia, que por aquel entonces tenía a Vila como anfitrión. Fue el Chiqui quien llevó camisetas de la Selección Argentina firmadas por los jugadores y que, tras subastarlas, logró recaudar más de 30 millones de pesos para beneficencia.

Las gentilezas también ocurrieron más cerca en el tiempo. En 2024, la AFA suspendió los descensos de la Primera División en plena competencia y, así, Independiente Rivadavia y otros clubes respiraron hondo porque se aseguraban la permanencia en la máxima categoría.

"Tapia puede proponer, pero los que deciden son los dirigentes. No podés achacarle a él la modificación de los torneos", lo defendió el mandamás de la Lepra.

También supo respaldar el torneo de 30 equipos. "Fue un acierto. Todos los clubes, salvo Talleres, votamos a favor. El torneo estuvo en vilo hasta el final, con incertidumbre en los clasificados y los descensos".

Incluso, a partir de la polémica por la reelección de Tapia en 2024, que adelantó adrede los comicios y así pudo relanzar su candidatura con una sola lista, Vila había dicho: "Si no se ha presentado ninguno será porque todos los dirigentes estamos conformes con la actual conducción".

Empresario, el presidente de Independiente es benevolente con los capitales privados. Independiente Rivadavia consigue financiamiento a partir de fideicomisos (un recurso que también ha implementado un club de estructura mucho más grande como River Plate), y es un ejemplo de los beneficios que ve el mendocino en este tipo de gestión.

Si hasta ahora ese era un punto de conexión con Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, el panorama tiene uno nuevo: la disidencia sobre el título de Rosario Central.

