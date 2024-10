Conmebol cruzó a la IGJ y habilitó la reelección de 'Chiqui' Tapia

En declaraciones periodísticas que había concedió a CNN Primera Mañana, Vitolo había asegurado que “la AFA convocó a asamblea un año antes que venzan los mandatos, para volver a elegirá toda su junta directiva y el club Talleres se presentó a la Inspección General de Justicia (IGJ) para denunciar que esto viola los derechos de los asociados. Es porque de una manera abrupta e intempestiva ha convocado a un año antes en vista de que los clubes pueden tener un año para conversar entre ellos, pueden haber cambios de autoridades de posiciones en los clubes, preparar campañas proselitista y tratar de construir una lista diferente”.

Las fuertes amenazas de la IGJ contra ‘Chiqui’ Tapia

Al rato, el titular de la IGJ había remarcado: “Aparecer un año antes, violando la ley el reglamento electoral y hacerse autoelegir por 4 años mas a partir de vencimiento que ocurrirá el año siguiente, es violatorio de la ley y de los derechos de los asociados”.

Daniel Roque Vitolo había destacado que, además, “la AFA pretende reformar el estatuto social para mudarse a la provincia de Buenos Aires y escapar al control de la IGJ porque, aparentemente, hay un acuerdo político con el gobernador para poder moverse con mayor libertad”.

En conversación con Pepe Gil Vidal había explicado que “este cambio de estatuto, la AFA no puede hacerlo todavía porque tiene una modificación del estatuto anterior que se está discutiendo ante la IGJ, que no está autorizado” y agregó que “nadie puede hacer un cambio si la modificación anterior que no está autorizado”.

¿Qué decía la IGJ sobre la denuncia de Talleres de Córdoba?

Al mismo tiempo, Vitolo había detallado que ante la denuncia de Talleres de Córdoba y “una vez comprobadas las irregularidades, todos estos puntos fueron declarados irregulares e ineficaces”.

El inspector general de Justicia había aclarado que “el problema no son los descensos ni el reglamento de las competencias sino porque sería un cambio de estatuto, y la AFA no puede cambiar un estatuto que aún no fue aprobado”.

Había Remarcado que “el estatuto anterior es el que tiene la intención de convertir a la AFA en un aparato político, violando el estatuto de la FIFA” y contó que “el proyecto de la asamblea de fines del año pasado, era incorporando a 3 funcionarios, con voz pero sin voto, que tenían que ser funcionarios políticos, ya sea presidente de la república en ejercicio, vicepresidente, gobernador, vicegobernador, diputado o senador”.

Daniel Vitolo había recalcado que “esto no solo violaba el estatuto de la FIFA, que no permite la injerencia política, sino que viola el Código Civil de la Nación, que establece que deben pertenecer asociados y no personas sino clubes, asociaciones civiles”.

Y había reiterado que “esto es un tema absolutamente jurídico, no tiene que ver con las Asociaciones Deportivas, ni con los conflictos de los clubes, ni el negocio del fútbol”.

Además, había informado que en la asamblea de este jueves (17/10) “habrá funcionarios de la IGJ, además la AFA pidió veedores en el comunicado de la asamblea”.

La denuncia de Andrés Fassi

Con el apoyo del Gobierno Nacional de la mano de Javier Milei, Andrés Fassi continuaba su guerra con Tapia y AFA y había presentado una denuncia ante la Inspección General de Justicia contra la realización de la asamblea de AFA de este jueves (17/10), justificando que no había razón para realizarla.

Lo más importante y lo que buscaba el presidente de AFA era suspender las elecciones y que no se tratara la modificación de la cantidad de equipos de primera división, subiendo de 28 a 30 y evitando los descensos, no solo en la máxima categoría sino en el ascenso también.

El pedido de AFA a la justicia

La AFA se había anticipado al fallo de la IGJ y había acudido a la justicia para buscar un amparo que lo protegiera ante un fallo desfavorable. El juez civil Nª66 Ricardo Pettis se lo había negado, pero había aclarado que en el caso que la IGJ fallara a favor de Fassi garantizaría una apelación “con efecto suspensivo” por parte de la AFA. Esto significaba que Tapia y AFA estarían cubiertos del fallo desfavorable de IGJ.

El fallo de la Inspección General de Justicia favoreció a Fassi

Luego de este tire y afloje de AFA y Fassi la Inspección General de Justicia había decidido fallar a favor del reclamo de Fassi. La justificación de la justicia había sido que “la AFA pretendía adelantar las elecciones un año antes de lo previsto, lo cual no tiene justificación válida, acorta los mandatos en curso y viola la ley y sus estatutos”.

Con esta resolución parecía que AFA estaba contra las cuerdas, pero Tapia, Pablo Toviggino y compañía decidieron llevar a cabo la asamblea del 17 de octubre con total normalidad amparándose en la “protección” previa que le dio el juez Pettis, y la misma se realizará de todas formas desoyendo a la justicia.

Más notas de Golazo24

Leandro Paredes y el fuerte guiño a Boca de cara al Mundial de Clubes

La barra de San Lorenzo visitó al plantel tras la renuncia de Romagnoli

San Lorenzo: El campeón de Copa Libertadores que quiere ser Presidente

Manchester City obliga a la Premier League a iniciar cambios profundos

Fernando Gago y la primera decisión que hace ruido en hinchas de Boca

Ricardo Gareca sufrió otro 'cachetazo' con Chile y Arturo Vidal lo liquidó en vivo