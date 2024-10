San Lorenzo: El campeón de Copa Libertadores que quiere ser Presidente

Latorre irrumpió para decir que Pitu es Presidente de Jorge Newbery de Comodoro Rivadavia y Alves allí afirmó que "Barrientos se está preparando en Newbery para ser Presidente de San Lorenzo"

image.png

No es menor remarcar que Pitu tiene relación con el ex Presidente Matías Lammens, quien en una de las visitas a Newbery declaró al medio Pasta de Campeón: “Estoy contento de estar en Jorge Newbery. Es el club de un amigo, de alguien que trabajó mucho tiempo en San Lorenzo y que además apenas pisé la ciudad, todos los comodorenses de diferentes instituciones me comentaron lo que venía haciendo el Pitu. Así que muy contento de estar acá y de ver con mis propios ojos todo lo que ha crecido en los últimos años y disfrutarlo también por el cariño personal que le tengo a Pablo”

Presente de San Lorenzo: ¿Qué falta para que llegue Russo?

Según afirmó Alves, Miguel Russo está cerca de ser el DT de San Lorenzo y la idea de la dirigencia es que el ex entrenador de Rosario Central y Boca dirija en el partido ante Barracas Central.

El encuentro ante el Guapo de Rubén Darío Insúa es el próximo domingo 20 de octubre a las 19:30 en el Nuevo Gasómetro y probablemente sea un cabildo abierto. La idea de que el nuevo DT dirija el domingo es que dentro de todo el Pedro Bidegaín esté un poco más calmo, aunque no hay indicios de lo que pueda llegar a suceder.

image.png

San Lorenzo está a 8 puntos del descenso (todo sujeto a lo que suceda entre AFA e IGJ) y necesita sumar para salir de esas zonas comprometidas.

