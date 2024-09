River ya conoce días y horarios de las semis de Libertadores ante Atlético Mineiro

image.png Los partidos de semifinales de Copa Libertadores 2024.

Los ganadores se verán las caras en Buenos Aires, no se sabe el estadio, pero estando River en competencia, y necesitando Olimpia de Paraguay (club de Alejandro Domínguez) que el “Millonario” sea campeón para jugar el Mundial de Clubes, no nos llamará la atención cuando en estas horas decidan que la final sea en el Estadio Monumental y no en cancha de Racing y Boca (los otros dos estadios que se estudian para la final). Otra cosa que llama la atención es que el estadio siempre se conoce a principio de temporada y este año esperaron a semifinales.