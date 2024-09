Arturo Vidal lanzó un furioso mensaje contra Armani y Gareca: "No me llame"

Ricardo Gareca, otro apuntado por Arturo Vidal

De ahí, el “Rey Arturo” también tuvo entre sus apuntados a Ricardo Gareca. El mediocampista se mostró siempre muy crítico con el entrenador argentino de Chile, que por ahora no lo tiene en consideración. En el posteo, dice: “Gareca, no me llames, estoy devolviendo al Cacique a la gloria”.

La maniobra de Franco Armani que hizo enfurecer a Arturo Vidal

A los 34’ del primer tiempo y con River ganando 1 a 0, Vidal fue a presionar al arquero campeón del mundo Franco Armani y éste lo amagó provocando los aplausos y la algarabía de la gente que se jugaba “su” duelo contra el mediocampista chileno.

El palmarés de Armani y Vidal

El arquero que hasta hace poco formó parte de la Selección Argentina, se consagró en 27 oportunidades, entre las más importantes, las Copa del Mundo en Qatar y la Copa Libertadores en 2 ocasiones (2016 con Atlético Nacional y 2018 con River Plate).

Por su lado, Vidal fue campeón en 25 veces y entre sus títulos más destacados se encuentran las dos Copas América que consiguió con su Selección ante Argentina y una Champions League.

Previa de Colo Colo vs River y Arturo Vidal

La previa del partido de este último martes 24/09, comenzó inmediatamente después de finalizado el encuentro de ida. “Si vemos los títulos solo míos contra todo el plantel de River tengo más yo, entonces seamos sinceros”, declaró (cabe aclarar que es mentira).

Luego, en los días previos, posó con la camiseta de Boca y comentó que haría un gol. Cuando fue consultado por el tanto más lindo de su carrera reveló: “El que le hice a Alianza en la Libertadores, yo creo que es el más lindo, ¿no? Ojalá sea el del martes si Dios quiere”.

El partido de Arturo Vidal

Arturo Vidal primero tirado del centro a la derecha y sobre el final de 5, no hizo un mal partido. De igual manera, hay dos situaciones puntuales que lo condenaron:

. En el gol de Facundo Colidio habilitó a todos y en gran parte, el ex Tigre no tuvo inconvenientes en festejar gracias a lo mal parado que quedó Arturo. Ósea, prometió hacer un gol y lo terminó regalando...

. Franco Armani, el jugador que justamente tiene más títulos que Arturo Vidal, lo amagó de una forma en la que nunca en su vida lo había hecho el arquero. Por supuesto, todo el Monumental estalló ante esta situación.

Además de esto, Vidal tuvo encontronazos con algunos jugadores de River Plate. Marcos Acuña y él fueron amonestados justamente por empujarse cuando el encuentro ya estaba 1-0 ante Colo-Colo.

Una vez que finalizó el encuentro, hubo un tumulto donde Vidal fue protagonista y para hacerla completa, se fue haciendo gestos a la hinchada y luego realizó declaraciones polémicas.

Declaraciones contra River, Gallardo y Conmebol

Primero que nada, en zona mixta, Vidal habló sobre el rendimiento del Colo Colo de Jorge Almirón en el encuentro de este último martes 24/09 en el que criticó a los periodistas y comenzó a pegarle a Marcelo Gallardo: “Los escuché a ustedes diciendo que nos íbamos a meter atrás. ¿Vieron el partido cómo los metimos a ellos atrás? Haciendo tiempo desde el primer minuto, el arquero que es campeón del mundo, pero nada. El equipo va a salir fortalecido de esto”.

Al rato, el chileno cargó contra la Conmebol a sabiendas de que la final de esta edición de Libertadores será en Núñez: “La final se la colocaron acá para ellos”.

Por último, Vidal volvió a lanzar contra Gallardo: “El entrenador en toda su etapa en River nunca había hecho un cambio para un clásico y lo hizo porque nos tuvo miedo. Acá nos vinimos a parar de igual a igual, demostramos mejor fútbol que ellos. Tuvimos la mala suerte de que nos concretaron, pero hicimos una gran Copa”.

Su polémico comportamiento en Chile

En Chile se recuerdan algunos episodios que marcaron su carrera. Por ejemplo, en plena Copa América de Chile 2015, Vidal chocó con su Ferrari de madrugada mientras volvía de un casino de Santiago, y en el test de alcoholemia dio positivo. Unos años antes había sido separado por Claudio Borghi por haber llegado a la concentración en malas condiciones.

Un largo historial de escándalos

Sin embargo, Arturo Vidal tiene un largo historial de escándalos. En 2016, la revista alemana Bild reveló que en plena carrera hacia el que pudo haber sido un nuevo mundial para Chile, Vidal protagonizó incidente después de un partido de liga en el que el Bayern venció por 4-0 al Mainz. Tras ese encuentro, el chileno festejó el Volkfest, un evento similar al Oktoberfest, en el salón VIP de Crown's Club.

El jugador trasandino que estaba junto a su hermano Sandrino y un grupo de amigos en el VIP cuando comenzaron a insultarse con otro grupo. “Se encararon con los guardias, se tiraron vasos e incluso voló una botella de vodka que cayó en la cabeza de otra persona”, reveló un espectador que estuvo aquella noche.

Oliver Reif, CEO de la discoteca nocturna, no negó el conflicto que se generó en su local, sin embargo, confirmó que “el ataque con la botella no provino del grupo de Vidal”.

Por aquel entonces, Chile había perdido los partidos ante Paraguay y Bolivia en la doble fecha FIFA, complicando sus posibilidades de clasificación al Mundial de Rusia 2018, las cuales se terminaron con la goleada de Brasil en la última jornada.

En 2007, tras caer en las semifinales del Mundial Sub-20 de Canadá ante Argentina, varios jugadores chilenos, con Vidal entre ellos, se trenzaron en una pelea con la policía.

Los futbolistas terminaron detenidos y fueron conducidos esposados al cuartel. Arturo Vidal acusó a los agentes de haberlos insultado con expresiones racistas y de usar fuerza excesiva contra ellos.

En noviembre de 2011, antes de un partido contra Uruguay, Jorge Valdivia decidió celebrar el bautismo de su hijo menor. A la fiesta asistieron sus compañeros Arturo Vidal, Carlos Carmona, Jean Beausejour, Gonzalo Jara y el entonces técnico Claudio Borghi, quien se retiró temprano.

Tras su salida, la fiesta siguió y los jugadores citados llegaron tarde a la concentración y, como lo describió el propio seleccionador, en un “estado no adecuado”, viniendo a decir que estaban ebrios.

Los jugadores fueron suspendidos por 10 partidos; una vez cumplida la mitad del castigo, fueron indultados.

En julio de 2013, la modelo colombiana Mónica Jiménez grabó un video de un chat con Arturo Vidal y el ex sevillista Gary Medel. En las imágenes ambos aparecen borrachos, con el agravante de que estaban concentrados con Chile de cara a sendos partidos frente a Paraguay y Bolivia.

En octubre de 2013, en medio de la euforia por la clasificación de Chile para el Mundial de Brasil-2014, Vidal perdió el vuelo en el que debía regresar a Italia y Antonio Conte, el entonces técnico del Juventus, lo dejó en el banco de suplentes por tres partidos y el club le impuso una multa.

Arturo Vidal fue sancionado por la Juve de tras protagonizar una acto de indisciplina antes del partido contra la Roma (noviembre de 2014). El “pit bull” se fue a una discoteca, donde estuvo de juerga hasta las 5.30 horas de la mañana. Además, tuvo un altercado con otro cliente del local, que fue filmado.

También merece la pena recuperar el vídeo, éste sin polémica de por medio, de la fiesta de campeones de Liga de la Juventus, con Álvaro Morata, Roberto Pereyra y Martín Cáceres llevando la voz cantante.

