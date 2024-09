Arturo Vidal chicaneó a River con una camiseta de Boca y prometió un gol de Colo-Colo

ARTUROVIDALCHICANEOARIVERCONUNACAMISETADEBOCAYPROMETIOUNGOLDECOLOCOLOFOTO2.jpg Arturo Vidal encendió la previa del duelo de Colo-Colo frente a River de la Copa Libertadores, posó con una camiseta de Boca y prometió un gol.

La opinión de Arturo Vidal sobre el último Superclásico

No obstante, reapareció luego del Superclásico, encuentro que el volante siguió de cerca y expresó su decepción por el triunfo Millonario, más que nada por el pobre desempeño Xeneize. “No había visto jugar a Boca hace tiempo, pero encuentro que está muy duro. Me parece que el pronóstico que di yo… me imaginaba otro Boca, lo tengo que decir”, lanzó Vidal, quien se mostró muy frustrado con el resultado. El chileno se tomó varias veces la cara y se golpeó las piernas, evidentemente molesto.