La sorpresiva decisión de la Selección Argentina que beneficia a Lionel Messi

Por eso, AFA evalúa que el plantel concentre en Miami y desde allí viaje a tierras venezolanas. Es por eso que también resulta factible que los entrenamientos se lleven a cabo en el predio del Inter Miami, equipo en el que juega actualmente Lionel Messi.

Para Messi, viajar lo menos posible con la Selección Argentina es un alivio

Está claro que el cambio de logística no es por Leo, pero sin dudas que esta novedad le significaría un gran beneficio al 10 de Las Garzas, porque se ahorraría un viaje. No le haría falta moverse hasta Buenos Aires, sino que recibiría como anfitrión a la delegación de la Selección Argentina.

Lionel Messi.jpg Además de la Selección Argentina, Lionel Messi tiene compromisos que cumplir con Inter Miami

Además, dado que el rosarino está volviendo poco a poco a agarrar ritmo tras su ausencia por lesión (fue titular nuevamente en el último cotejo del Inter vs. New York City), es más que bienvenido el hecho de no tener que viajar.

La Selección Argentina se medirá por fecha FIFA con Venezuela el 10/10 de visitante, y luego recibirá a Bolivia de local, el 15/10. Representan las fechas 9 y 10, respectivamente, de las Eliminatorias sudamericanas. Lionel Messi, al no viajar, estará agradecido.

