Javier Castrilli: "Era penal para Boca"

"¿Giménez tuvo la intención de usar la mano? No ¿Vale el gol? Tampoco, porque nunca se puede convertir con la mano ¿Al no ser intencional, se sanciona eso en la mitad de cancha? No, fue penal de Armani".

image.png La foto de la polémica, la mano, el penal y luego el gol anulado. Todo confuso

De esta forma el ex árbitro dejó en claro que la jugada fue mal analizada por el árbitro y el VAR, todo esto basándose en el reglamento, o al menos, de su interpretación del mismo.

Otras dos polémicas mal sancionadas

Esos no fueron los únicos errores que cometió Ramírez según Javier Castrilli. El ex colegiado dijo que tanto Rojo como a Fonseca y también dio su opinión al respecto:

“Jugada de expulsión directa de Fonseca a Zenón. Fue un error de Ramírez que solo amonestó", y agregó, "Otro error de Ramírez. Ahora era expulsión directa de Rojo que fue tremendo con Lanzini.

De esta forma Javier Castrilli aclaró su punto de vista sobre estas 3 polémicas jugadas, donde la más importante fue el gol “mal” anulado, según él, a Boca y lo que podría haber cambiado el resultado del partido.

