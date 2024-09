Esteban Trebucq vs. Luis Majul, ¿y 'limpiado' de El Observador?: "Cuestiones de ego"

Al final efectivamente está todo mal entre Majul y Trebucq. Lo limpiaron de la radio. De El Observador no se fue por problemas familiares. De hecho, se fue a hacer el reemplazo de (Horacio) Cabak en Radio Delta, así que tantos problemas no tiene. Es un bochorno, se quería ir a Rivadavia pero terminó en Delta Al final efectivamente está todo mal entre Majul y Trebucq. Lo limpiaron de la radio. De El Observador no se fue por problemas familiares. De hecho, se fue a hacer el reemplazo de (Horacio) Cabak en Radio Delta, así que tantos problemas no tiene. Es un bochorno, se quería ir a Rivadavia pero terminó en Delta

"Trebucq anda buscando otra radio, pero por ahora no hay interesados. Intentó llegar a las radios líderes, como Mitre o Rivadavia, y lo cortaron menos diez", completa la información.

Cabe destacar que, al anunciar su salida, Trebucq había asegurado que tendría participaciones ocasionales en la emisora y que no dejaría de ser parte de la misma. Sin embargo, y a raíz de esta supuesta interna con Majul, dichas apariciones serían cada vez más acotadas.

Luis Majul evadió la polémica pero liquidó a Viviana Canosa: "Nadie es tan importante"

El pasado fin de semana Viviana Canosa debutó en Radio Rivadavia y apuntó con artillería pesada contra Javier Milei y los medios donde trabajaba, LN+ y El Observador, por dejarla sin trabajo "por presiones del mandatario". En este marco, el director de la 107.9 Luis Majul recogió el guante y, aunque minimizó la situación, liquidó a la conductora.

"Este es un gobierno que le tiene pánico a la libertad de expresión. Cuando denuncié la venta de candidaturas me convertí en enemiga de Milei. Yo pasé de ser una 'periodista amiga' a que pidan mi cabeza en LN+ y El Observador. El presidente me dejó sin radio y sin televisión", afirmó filosa Canosa durante su primera editorial.

En particular, cuestionó a Majul dado que "a mediados de diciembre" le expresó que "no me podía cumplir con lo que me había prometido, a pesar de que había ido a Punta del Este a presentar la programación". "Me habían alquilado un departamento y me lo dejaron para que vacacione con mi hija, pero me prohibieron hacer radio. De un día para el otro no era bienvenida", relató.

Yo no sé los favores que pagaron para hacer rodar mi cabeza, mucho garca

En este marco, el también periodista de LN+ compartió pase con Yanina Latorre, quien le consultó si escuchó el editorial de Canosa, lo que él negó. Consultado sobre si le enojaban los cuestionamientos, el periodista aseguró que ese no era el caso.

"Que diga lo que quiera, yo me puedo mirar al espejo todos los días, estoy muy bien. No tengo ningún problema con ella", precisó

Sumado a esto, desmintió que Canosa no hubiera continuado al aire por tener una postura opositora. "¿Vos creés que en esta radio no se critica a Milei? Por supuesto es más difícil decir: 'Yo pedí un horario y no me lo dieron'. Los que decidimos somos nosotros", aseguró.

"Le dijimos: 'Vivi, el horario que vos querés no está'. Ella mintió. Por suerte había testigos. Yo le dije: 'Viviana, en cualquier otro horario, ¿querés?'. Y contestó: 'No, de ninguna manera'", continuó.

En ese sentido, afirmó que, si bien en El Observador intentan "acomodar los intereses de la radio" con los de los trabajadores, "siempre los intereses de la radio van a estar primero". Por último, Majul calificó la situación como "una boludez" y concluyó picante:

Nadie es tan importante. La gente te pone y te saca. Desinflemos el ego. Yo soy una persona coherente, no te miento, no digo lo que no es. Cada unos construye su carrera como quiere y como puede

