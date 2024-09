Yanina Latorre, áspera contra El Observador por "censurarla"

A las pocas horas de publicadas sus declaraciones, la 107.9 decidió bajarlas de canales, muy probablemente con el fin de evitar una polémica con la esposa de Daniel Vila. Ante esto, Latorre reaccionó muy fiel a su estilo y resubió el clip desde su propia cuenta.

"Ya que me borraron mi 'opinión' en la cuenta de la radio. La vuelvo a subir. Defiendo la libertad de expresión. Y no me gusta que se borre lo que digo. Yo no le chupo el culo a nadie", sentenció la periodista de espectáculos.

Pamela David hizo una fuerte confesión y tildó a Milei de "misógino"

En la mañana del lunes (2/9) Pamela David estuvo como invitada en Radio con Vos y además de opinar sobre la actualidad nacional aprovechó para cargar con dureza contra Javier Milei. En diálogo con el periodista Jairo Straccia, que ocupó el lugar de Ernesto Tenembaum, reconoció que durante la campaña presidencial hizo lo posible para evitar la victoria del libertario.

“A veces quiero ser más misericordiosa con Javier Milei porque no creo que sea él quien toma las verdaderas decisiones”, consideró la conductora. "Hoy siento que Milei no es quien gobierna y por las decisiones son los grupos políticos, los verdaderos poderosos, quienes toman las verdaderas decisiones. Y ojalá, espero que me equivoque", consideró.

A su vez, posteriormente hizo lo posible para que el economista no ganara las elecciones. "Lo di todo", confesó. "La campaña del miedo que no iba a suceder está sucediendo. Yo hago ‘inhalo y exhalo’ y habrá elecciones en otro momento", explicó.

Asimismo, tildó al mandatario nacional de "misógino" al recordar un cruce que protagonizó con Sol Pérez y asimilo su conducta con la de las personas que tiene síndrome de Asperger. "No digo que lo sea, quiero ser cuidadosa. Símil, no lo tiene, símil características de las personas con Asperger, que no registran y que dicen lo que piensan", expresó

