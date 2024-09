Tras el escrache, el descargo: Palabras de Juan Grabois contra los "fascistas"

El problema es cuando nos dejamos amedrentar, nos callamos, no defendemos al compañero El problema es cuando nos dejamos amedrentar, nos callamos, no defendemos al compañero

Ante esto, sostuvo: "Así se envalentonan y creen que pueden hacer cualquier cosa". "Gasear, garrotear, linchar... Creen que porque tienen plata o poder pueden agredir a los demás, insultarlos, lastimarlos", escribió.

"Yo no robé, no abusé de ningún privilegio, no le pegué a un jubilado, no le saqué el pan a un niño, no traicioné mis convicciones ni a mis compatriotas ¿Me tengo que dejar correr? ¿Tengo que bajar la cabeza e irme? ¿Tengo que dejar de ir al supermercado o a tomar un café? De ninguna manera... 'Pero Juan, no te dejes provocar, están buscando eso', tengo sangre, me enojo, es cierto... pero no es solo calentura. Estoy convencido de que la peor estrategia es dejarse amedrentar. No hay que dejar que amedrenten a otros. Hay que bancar los trapos, siempre", resaltó.

Sobre el final, resaltó que ese es su pensamiento y se disculpó: "No sé si 'garpa', pero soy así. Perdón si ofendí a alguien injustamente. Gracias a todos los que me transmitieron su apoyo. Nos vemos en la lucha".

La tensión con Juan Grabois en Ezeiza

En el cruce entre el dirigente social y los pasajeros tuvo que intervenir, esta mañana, la Policía Aeroportuaria, que rodeó al dirigente, notablemente alterado. En varias oportunidades, inclusive, intentó zafarse de los brazos de los agentes para acercarse a quienes lo estaban agraviando.

"Alguien de acá que me diga a quién le robé", gritaba Juan Grabois al mismo tiempo que otros le decían: "Callate chorro, no podés salir a ningún lado", le dijo una mujer. "¡Ladrón! A todos los argentinos le robaste", manifestó otro hombre. Sin embargo, en medio de la discusión, también hubo quien lo defendió: "No les des bola, no tienen idea", gritó un joven.

