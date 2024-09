Confirmado: Habrá cortes de luz programados en el verano

francos-council.webp Guillermo Francos adelantó que habrá cortes programados ¿lo desmentirá el Gobierno como cuando hizo otros anuncios?

“Si no aumentan las tarifas, el costo lo tiene que pagar el Estado. Siempre hay que pagar el costo de funcionamiento. Si no lo paga quien consume, lo tiene que poner el Estado, porque si no, las generadoras no generan. Si no hay una generación razonable, obviamente a nadie se le puede pedir inversión tampoco. La política del Estado es ir terminando con los subsidios para no generar deuda, emisión, inflación”, amplió el jefe de ministros.