10 claves para una semana que pondrá a prueba a Javier Milei

"(...) “No estamos ansiosos con la salida del cepo. Ya lo dije una y mil veces. Estamos ansiosos con que el superávit sea definitivo. Ese es nuestro desvelo”, se enojó (Luis) Caputo ante su interlocutor. En los próximos días harán oficial el dato de los adherentes al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) que, según anticipos del Gobierno, ya exceden los US$50.000 millones y le pondrán un número al blanqueo que todavía guardan con cierto recelo. Los analistas hablan de un monto de US$40.000 millones como sinceramiento potencial.

“El indicador más importante a mirar es la realidad. Los últimos datos de la economía muestran que la economía está dando la vuelta”, se entusiasman en el Ministerio de Economía. Miguel Kiguel, titular de Econviews, agrega: “vemos una recuperación bastante generalizada pero lenta. Es positivo pero no en “v” sino más parecido a la pipa de Nike”. Fue justamente Econviews quien difundió su semáforo de actividad con mayoría de verdes y rápidamente se viralizó con esos datos entre los grupos de WhatsApp libertarios. (...)

Por su parte, la última encuesta que Poliarquía circuló entre sus clientes esta semana refleja que un 46% de los argentinos mencionan que no llegan a fin de mes -tres puntos más que el último relevamiento- y un 49% afirman estar muy afectados por los aumentos de tarifas versus el 37% del indicador del mes anterior. El 22% afirma que su situación económica personal y familiar es mala, casi el doble de cuando asumió Javier Milei como presidente. Si bien la mayoría de la sociedad sigue culpando al gobierno anterior por esta realidad, ya un 29% responsabiliza a los líderes libertarios. (...)".

#2. Javier Milei exhibirá en Parque Lezama su base para 2025. Luis María Ruiz (La Gaceta, de San Miguel de Tucumán) entrevista al vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán -tucumano- en la provincia cuyo gobernador, Osvaldo Jaldo, fue el pionero de los peronistas dialoguistas / aliados. De paso, Catalán le aconseja reforma a Jaldo:

"(...) -¿Quiénes son los referentes de La Libertad Avanza en Tucumán, teniendo en cuenta que hay nombres del propio partido, pero también aliados importantes?

-El Presidente está armando su herramienta electoral, que es la del partido de la Libertad Avanza en todo el país. El sábado que viene (28/09), en Parque Lezama, hay un acto donde van a concurrir todas las expresiones partidarias de LLA. En el caso específico de Tucumán, los encargados son Matías Sabaté, que es el apoderado, y José Macome, que es legislador provincial y tiene el bloque de LLA. Después, hay mucha gente que está trabajando en La Libertad Avanza, en su estructuración jurídica, pero también en darle volumen político. Es adelantarse mucho con respecto al año que viene, pero por supuesto que la idea es fortalecer todo lo que se pueda el espacio político, no solamente en Tucumán, sino en todos lados. Y ahí, aquellos partidos o espacios que tengan coincidencia con lo que plantea el presidente Milei, van a ser bienvenidos para tratar de trabajar juntos.

-En Tucumán se está hablando de una reforma política estructural, con la posibilidad de una reforma constitucional. Con el debate de la Boleta Única Papel (BUP) en el Congreso, ¿hay alguna posibilidad de que se aconseje ese sistema de votación para Tucumán?

-Yo fui un poco el responsable o encargado de impulsar en el Senado la aprobación de la Boleta Única. Creo que esto implica una simplificación y una modernización del sistema electoral. No soy quien para sugerir lo que respecta a las decisiones autónomas de las provincias, entre ellas, fijar su propio sistema electoral. Pero sí puedo opinar, como ciudadano y sobre todo, como tucumano. Creo que Tucumán tiene que trabajar en eso. Tucumán tiene el sistema de acoples, que es un sistema, me parece a mí, muy distorsivo del sistema electoral. Tucumán tiene que modernizar su sistema y, sobre todo, brindarle a todas las fuerzas políticas igualdad de participación. En ese marco, me parece que si existiera la posibilidad de que sea a través de una ley, y no a través de una reforma constitucional, sería mucho mejor. (...)".

#3. Veto total al Presupuesto Universitario aumentado. Se viene la explosión. Si Santa Pettovello acordara con Santiago Caputo sería muy diferente pero están enfrentados. Ricardo Kirschbaum en el diario Clarín:

"(...)El veto al presupuesto universitario será en verdad una prueba de fuego por razones ya expuestas, entre ellas, una, principal: la íntima y larga adhesión de la sociedad argentina a la educación pública. Por eso, Santiago Caputo habría abierto una negociación con rectores de algunas universidades –UBA, Córdoba, Mendoza, entre otras– para auscultar si se tolera un veto parcial y se evita el tan temido rechazo del Congreso. Pero el joven asesor, que viene de un duro forcejeo con Guillermo Francos, y que provocó versiones de renuncia del jefe de Gabinete, está enfrentado con Sandra Pettovello, la superministra bajo cuya órbita está la Secretaría de Políticas Universitarias, que maneja Alejandro Alvarez. Es hijo de Alejandro “el Gallego” Alvarez, quien fuera jefe de Guardia de Hierro, una formación peronista de los 70 en la que militaba “Pajarito” Grabois, padre de Juan, el protegido del Papa. Todo tiene que ver con todo, diría Cristina Kirchner.

Pettovello está muy crítica de Caputo y se lo dice a su amigo Milei, que tiene que administrar este brete; y la ministra se siente desplazada por el asesor en una negociación tan sensible. El Gobierno comete un error al tratar de identificar el problema universitario con algún dirigente político, como el radical Yacobitti, jefe político de Martín Lousteau, que oficia de presidente del radicalismo. La educación universitaria no tolera ese patético e inconducente reduccionismo que es un prejuicio persistente o una indisimulable ignorancia. O las dos cosas. Existe aquí un conflicto que atraviesa a la sociedad y el Gobierno deberá calcular muy bien cómo desactivarlo, si tiene fresco el recuerdo de la última gran movilización que sorprendió a Milei, quien no la vio entonces y corre el riesgo de no verla ahora tampoco.

La ventaja que tiene Milei es que por ahora no hay nada consistente frente a él. (...)".

Embed Recien la senadora @carmenAlvarezR dijo que los universitarios somos casta y estafadores, y que la calidad educativa viene disminuyendo.



Quizás tenga algo que ver que el presupuesto universitario es la mitad del de 2017? Que hay profesores universitarios cobrando 145 mil pesos? pic.twitter.com/1PyRPusvbB — Rodrigo Quiroga (@rquiroga777) September 13, 2024

Sumando aliados (por dinero)

#4. Inminente bloque transversal dialoguista en el Senado, promovido por el gobernador Nacho Torres pero en el que también se encuentra la mujer de Juan Schiaretti. Federico Mayol en Infobae:

"(...) En las próximas horas, media docena de diputados le entregarán a Victoria Villarruel una nota formal con la oficialización de un nuevo interbloque en el Senado que intentará llevar una agenda federal pero que el Gobierno podrá exhibir como un logro en materia política: se presentará, según confiaron, como un espacio aliado que le ofrecerá una suerte de acuerdo de gobernabilidad a la Casa Rosada.

El interbloque se oficializará bajo el nombre de Provincias Unidas, e incluirá a los peronistas Carlos Espínola, Edgardo Kueider y Alejandra María Vigo, que integran la bancada de Unidad Federal; a la neuquina Lucila Crexell, de Comunidad Neuquén, y al salteño Juan Carlos Romero y la chubutense Edith Terenzi, dos de los tres legisladores del bloque Cambio Federal. “Se presenta este lunes, a más tardar el martes”, aseguraron las fuentes. El correntino Espínola, muy cercano al gobierno, será el presidente.

Fuentes del Parlamento aseguraron que, una vez presentado, podrían sumarse además otros senadores como los dos misioneros del Frente Renovador de la Concordia Social, la rionegrina Mónica Silva, que responde al gobernador Alberto Weretilneck, y los dos santacruceños del bloque que se referencia en el gobernador Claudio Vidal. Con ellos también hubo charlas en estas semanas.

La conformación del nuevo espacio legislativo terminó de madurar con una reunión que, según trascendió, tuvo lugar a última hora del jueves en las oficinas porteñas del gobernador Ignacio 'Nacho' Torres, uno de los principales impulsores del bloque que trabajó en estos meses en su conformación junto a los senadores -en especial, Romero- (...)".

#5. El gobernador Martín Llaryora quiere apoyar el Presupuesto 2025, pero negocia cambios. Julián Cañas en La Voz del Interior:

"(...) El gobernador Martín Llaryora estaba en los Estados Unidos, el lunes pasado, por lo que le encomendó a la vicegobernadora Myrian Prunotto que lo representara en ese encuentro virtual.

Le recomendó consultar por dos temas puntuales: obras nacionales en Córdoba y el financiamiento de la Anses a la Caja de Jubilaciones.

Ya de regreso, el gobernador Llaryora comenzó a trabajar con los cinco diputados del oficialismo cordobés para tratar de impulsar los cambios en el proyecto de Presupuesto, que se comenzará a discutir desde el 1º de octubre en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El diputado Ignacio García Aresca, un hombre de confianza del gobernador, es el representante del PJ cordobés en esa estratégica comisión.

Llaryora ha dicho de manera pública que sus diputados tienen “la predisposición” de votar el Presupuesto de la gestión libertaria, aunque el propio riocuartense Carlos Gutiérrez, diputado nacional, aseguró que, así como está el texto, “no se puede votar”.

“La discusión aún no comenzó, pero si no están las obras firmadas ni los fondos para la Caja de Jubilaciones que están garantizados por ley, el Presupuesto no se puede votar. Confiamos en que el Gobierno va a escuchar. Tenemos predisposición en acompañar, siempre y cuando no perjudique a Córdoba”, dijo a La Voz el diputado schiarettista.

En el proyecto de Presupuesto, hay sólo $ 254.000 millones para financiar los déficits de las 13 cajas provinciales no transferidas, aunque uno de los artículos pone una exigencia que ninguna provincia puede cumplir, por lo cual, como está el texto, no habría un peso para la Caja de Jubilaciones de Córdoba en 2025.

En realidad, en estos 9 meses de gestión libertaria, no hubo ningún desembolso para Córdoba ni para el resto de las 12 provincias.

Es una cuestión que los gobernadores, entre ellos Llaryora, esperan corregir en la discusión en comisión del Presupuesto. (...)

Las versiones que llegaron al Congreso es que, cuando se comience a discutir el Presupuesto, aparecerán los convenios firmados por obras con las provincias.

El problema de la ausencia del anexo por las obras se resolvería con una enmienda: “La Nación ejecutará obras en las provincias, de acuerdo a los convenios firmados”. (...)".

De la UCR a Ariel Lijo

#6. Javier Milei apuesta por la ruptura total de la UCR para apropiarse de una porción, tal como ya hizo con el PRO. Puede conseguirlo. Santiago Fioriti en el diario Clarín:

"(...) Lo que asomaba imposible ahora ya no lo es: los libertarios coquetean con la chance de arrebatarle una porción de dirigentes a la UCR que conduce Martín Lousteau, por quien Milei profesa un sentimiento muy parecido al odio, que lo lleva a meterse con episodios pasados de la vida privada del senador. “Con el PRO adentro y un sector de los radicales, el año que viene arrasamos y cambiamos la fisonomía del Parlamento”, se entusiasmó en la noche de Olivos uno de los integrantes de la mesa chica del poder. Otros piden mesura. “Son radicales”, insisten.

Por lo pronto, la movida mileísta que arrancó con aquella selfie en el despacho presidencial con -además de Campero- Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier y Pablo Cervi derivó en un cimbronazo en el partido fundado por Alem. Obligó a una reunión de bloque, el martes, que terminó con gritos y la amenaza de ruptura. Los 33 radicales se habían juntado para debatir cómo posicionarse frente al oficialismo y qué hacer con quienes se sienten atraídos por el rumbo político actual. Desde luego, no hubo acuerdo. (...)

Durante las deliberaciones se dieron situaciones curiosas. Una de ellas: Arjol reveló que le habían filtrado un audio de WhatsApp de Gastón Manes, el presidente de la Convención, en el que el titular del cuerpo decía que había que correr a los diputados rebeldes porque “nos van a joder en la estrategia electoral de Provincia y Ciudad de Buenos Aires”. (...)".

#7. No avanza lo de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación propuesto por Javier Milei pero obstaculizado por simpatizantes del PRO aliados de Javier Milei: ¡...! El diario La Nación, cercano al ministro de la CSJN, Carlos Rosenkrantz, es vocero contra Lijo, y escribe su columnista dominical Joaquin Morales Solá acerca de la CSJN sin nuevos jueces:

"(...) Es inexplicable que Milei, un presidente sin ninguna denuncia de corrupción, se haya comprometido tanto con un magistrado célebre por su arte de cajonear y anestesiar causas de corrupción. Del mismo modo, es indescifrable la reticencia de importantes dirigentes políticos a pronunciarse sobre esa postulación. Cristina Kirchner, la primera entre ellos (...)

Senadores de varios partidos que consultaron a miembros de la actual Corte Suprema sobre la candidatura de Lijo recibieron una respuesta vagamente negativa. Vagamente porque los actuales jueces supremos consideran que la designación de jueces es facultad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, no de ellos. Nadie necesita preguntar nada, sobre todo si es Lorenzetti quien está en el medio. Lorenzetti expresa en la Corte a la minoría de uno. De hecho, en los próximos diez días la Corte Suprema tendrá que elegir o reelegir a sus autoridades. El 1º de octubre deberá estar decidido quiénes serán su presidente y su vicepresidente durante los próximos tres años.

“Solo una cosa es segura: Lorenzetti no será presidente ni vicepresidente”, ironiza un funcionario de la Corte Suprema. Tampoco lo será el juez decano de la Corte, Juan Carlos Maqueda, porque él cumplirá los 75 años constitucionales en diciembre próximo y se jubilará. La futura conducción de la Corte se reduce, entonces, a dos nombres: los de los dos jueces restantes. Son Horacio Rosatti, actual presidente, y Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente. Otro misterio: ¿por qué Milei eligió enemistarse con la mayoría del tribunal que terminará juzgando la constitucionalidad de sus actos? Las preguntas se suceden, aunque todas caen en un mismo vacío de silencio. (...)".

Embed No puedo creer que estoy amando a Amalia Granata pic.twitter.com/1Kij5Vb29H — UNA TIPA DIVINA (@talauri62) September 13, 2024

Santa Fe

#8. Amalia Granata surge como nuevo referente opositora en la Provincia de Santa Fe, provocando una polarización con Maxi Pullaro, de la UCR en crisis. ¿Pullaro se acercará más a Javier Milei? Interrogante. En tanto, David Narciso en Rosario 3:

"En apenas una semana Amalia Granata mostró lo que no hizo en los 4 años y 9 meses que ejerce como diputada de Santa Fe: voluntad de liderar un sector de la oposición santafesina.

La reforma previsional impulsada por Unidos le dio la oportunidad de irrumpir en escena como la abanderada de los descontentos, copándole la escena al peronismo y a la centroizquierda, representantes naturales de esa agenda.

Fue muy curioso ver a dirigentes gremiales de izquierda celebrar la escena a los gritos que protagonizó Granata en el recinto de la Cámara baja. O a los empleados judiciales aplaudiéndola al entrar a Tribunales para pedir que anulen la votación que consagró la ley previsional. (...)

Hay un ejemplo: la decisión de Granata de judicializar la votación puso al peronismo a debatir si la seguía o no a Tribunales. Las dos opciones tenían riesgos. Ir por detrás de Granata la agrandaba; pero no hacerlo lo expone a las críticas (...).

Los que sí encontraron en Granata a una aliada fueron los sectores más corporativos del Poder Judicial, que son los más embroncados porque la reforma previsional pega sobre los agentes del Estado que cobran mayores ingresos, pero también porque Pullaro los puso en la mira en un momento que sufren una doble baja de sus acciones: las propias y la de los actores del peronismo que le prestaban oído desde los círculos de poder de la política. El jueves 19/09, esos sectores le tendieron a Granata la alfombra roja del Palacio de Tribunales de la capital –territorio excluyente del presidente de la Corte Rafael Gutiérrez–. (...)".

Embed El Papa siempre aparece cuando el peronismo se fragmenta. Es su verdadero líder. Es tan profunda la crisis en el PJ que asume un liderazgo frontal contra Milei. Que se junte con corruptos y los apañe no es novedad. Es el principal referente del pobrismo. El peronismo y la iglesia… — Cristina Perez (@Cris_noticias) September 21, 2024

El Papa piquetero

#9. Jorge Mario Bergoglio, papa Francisco, persiste en su respaldo del reclamo social (Tierra, Techo y Trabajo), y es un enfoque global, más allá de la Argentina aunque con impacto irreversible en la Argentina. Sebastián Sansón Ferrari en Vatican News:

“Conmemoramos un momento que ha marcado nuestra historia común, la de ustedes y la mía”, con estas palabras el Papa Francisco introdujo su extenso discurso a los movimientos populares, con quienes se reunió el viernes 20 de septiembre por la mañana en el Palacio San Calixto para conmemorar los diez años de su primer encuentro con ellos. Hablándoles en español en el evento, promovido por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, evocó la plantación de la bandera de 'Tierra, Techo y Trabajo' que “son derechos sagrados”.

Francisco pidió “que nadie les quite esa convicción a ustedes, que nadie les robe esa esperanza, que nadie apague los sueños”. También definió la misión de los movimientos como “trascendente” pues “si el pueblo pobre no se resigna, el pueblo se organiza, persevera en la construcción comunitaria cotidiana y a la vez lucha contra las estructuras de injusticia social, más tarde o más temprano, las cosas cambiarán para bien”. “Como ven, nada de ideología, aquí. El pueblo”, remarcó el Santo Padre, de manera espontánea, apartándose del texto preparado para la ocasión.

Los movimientos, como describió el Santo Padre, salieron de la pasividad y el pesimismo. En tal sentido, los animó a no dejarse abatir por el dolor ni por la resignación. “Tampoco trazan planes en el aire, una de las cosas que me gusta es que no escriben documentos ideológicos, no se la pasan de conferencia en conferencia, es decir que van paso a paso sobre la tierra firme de lo concreto, trabajan cuerpo a cuerpo, persona a persona”, añadió.

Los movimientos populares suelen protestar, algo que al Papa le parece muy bien, pero más bien le parecen las innumerables obras que realizan, incluso “desde la más absoluta precariedad de los medios, a veces sin ninguna ayuda del Estado, y otras perseguidos”. Por ello, repitió su convicción de que de la acción comunitaria de los pobres depende no solo su propio futuro, sino tal vez el de toda la humanidad. (...)

“La inequidad es la raíz de los males sociales” (...) “Y esto no es comunismo, es Evangelio puro”, subrayó. “No es el Papa, sino Jesús, quien los pone al centro, en ese lugar. Es una cuestión de nuestra fe y no se puede negociar. Si vos no aceptás eso, no sos cristiano”, sentenció. (...)

El Obispo de Roma definió la justicia social como una “expresión creada por la Iglesia” e insistió en los tres atributos de Dios: cercanía, misericordia y compasión. En dicha línea, precisó que, si se quiere emprender una acción a nivel social, se deben aplicar esos tres atributos. “La justicia social es inseparable de la compasión”, prosiguió Francisco. (...)

“Que nadie quede tirado, por favor. Y hay tantos tirados por la calle, tantos tirados, tanta gente que no tiene qué comer y que está ahí por la calle pidiendo algo, que perdió la casa, que perdió el trabajo o que simplemente es gente que no tuvo la capacidad de andar adelante. Puede ser gente enferma, lo que vos quieras, pero están tirados. Miremos al tirado, que nadie quede tirado, y ahí sí mirar de arriba abajo para levantarlo”.

Embed EL PELADO TREBUCQ LE CANTÓ LAS 40 AL PAPA FRANCISCO Y PRENDE FUEGO TODO:



“En Argentina hay hambre por mucha de las personas que el abrazaba en esa foto. Cuando gobernaba el golpeador y Crisitina no lo escuché hablar del hambre. Cree que la culpa es de Milei, esta confundido.” pic.twitter.com/MFsIgavpX2 — Agarra la Pala (@agarra_pala) September 20, 2024

#10. Choque frontal con los Moyano prepara Federico Sturzenegger. No se animaron ni CFK ni Mauricio Macri ni Alberto Fernández. Pochoclo. José Del Río en La Nación:

"(...) En los próximos días se anunciará la reglamentación de la reforma laboral incluida en la ley bases y se avanzará en un nuevo anuncio del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que preocupa principalmente a la familia Moyano. Es que después de la “revolución de los aviones” en el gobierno anticipan lo que denominan la “revolución de los camiones”.

Luego llegará la de “los mares y ríos”. Se trata de nuevos avances en la desregulación del transporte de cargas que se incorporan al decreto 832\24 firmado por el presidente Javier Milei. Eso implica la virtual eliminación del Registro Único del Transporte Automotor (RUTA) en formato digital o físico y el incremento del peso permitido para transporte. “El RUTA era obligatorio para todo transporte con más de 700 kilos de carga, con lo cual un productor no podía mover su propia carga en un vehículo propio sin someterse a esta burocracia estatal” precisó Sturzenegger en X.

Al elevarlo a 3.500 kilos se libera a la industria de fletes y cargas livianas. La Licencia Nacional Transporte Interjurisdiccional (LiNTI), conocida como el “registro Moyano”, en referencia a Hugo Moyano, como responsable del permiso para usar un vehículo de carga en la Argentina también está en la mira y tiene tiempo de descuento.

El nuevo contexto también dejó afuera al camionero de una de sus últimas batallas cuando la Justicia rechazó considerar nulo el acuerdo que selló Mercado Libre con la Unión Carga y Descarga. Fue la jueza María Alejandra D´Agnillo quien le cerró la puerta a los camiones del sindicalista eterno al mundo del unicornio argentino."

----------------------------

Más contenido en Urgente24:

Yuyito González y Javier Milei, hasta las manos: dedicatoria de amor y campera de por medio

Aerolínea low cost anunció la quiebra por falta de financiamiento

Grieta entre actores: Alfredo Casero liquidó a Pablo Echarri y Nancy Dupláa

El ataque de celos de Pamela David a Daniel Vila: "Tóxica"

Pampita subió una llamativa foto en medio de los rumores con Roberto García Moritán