Javier Milei cruzó a un notero de Crónica TV: "Falta de respeto y grosería"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1837209750510952821&partner=&hide_thread=false Frente a la falta de respeto y grosería de un notero de @CronicaTV contra un Granadero, quiero expresar mi más ferviente apoyo a uno de los regimientos más importantes en la lucha por la LIBERTAD de la historia de nuestro País.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/yw0Qv46Dwp — Javier Milei (@JMilei) September 20, 2024

El episodio que molestó al Presidente ocurrió a las 13.21 de viernes en la estación Constitución. Morel interceptó a un joven que circulaba por el lugar, lo saludó y le preguntó el nombre: "Gerardo, soy granadero en Capital".

La respuesta de Morel, en ese momento, fue: "No es un trabajo, obviamente".

El entrevistado no se inmutó. "¿Es digno, se puede vivir bien?", preguntó el cronista, a lo que el joven respondió: "Si, ahora sí". En ese momento se metieron los conductores desde el piso de Crónica: "Pobrecito, ¿cómo que no trabaja? Dijiste que no es un trabajo, Rodo".

El periodista se justificó: "No es como un trabajo. Es militar. Estudia, se forma, se capacita. Y el servicio que ofrece no es el músculo. Es el saber, es el conocimiento, es el servicio. Y el trabajador, yo lo entiendo así, es el músculo. Levantarse a las 3 de la mañana, un horario, un sueldo, una relación de dependencia. Eso entiendo yo por trabajador".

Duro informe de Adepa contra Javier Milei por sus "agravios" a periodistas

La Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) presentó este viernes (20/09) un duro informe en el que hace un llamado a que el Presidente de la Nación, Javier Milei, deje de agraviar periodistas y medios, ya que "perturba el debate democrático".

Justamente, este mismo viernes el mandatario estuvo en redes sociales criticando a la periodista Luciana Geuna -a quien tildó de "K" (¡!)- y embistió con varios posteos contra Crónica TV.

Cotidianamente, Javier Milei se ocupa personalmente de embestir contra algún periodista que haya osado cuestionarlo (salvo que sean los periodistas amigos, como Alejandro Fantino o Jony Viale).

image.png

"La propensión del presidente de la Nación al agravio a periodistas y medios de comunicación perturba el debate democrático. Se contabilizan más de cincuenta periodistas y medios que han sufrido, en los últimos dos meses, imputaciones infundadas y descalificaciones estigmatizantes ”, dice el informe que presentó el presidente de la Comisión Daniel Dessein al cierre de la 62 Asamblea General Ordinaria de Adepa, que se realizó en la ciudad de Posadas.

"La asimetría entre un Presidente y un periodista es extraordinaria", avanzó Dessein, según reproduce la agencia Noticias Argentinas (NA), y agregó que "las acusaciones y los denuestos presidenciales motorizan a un ejército de troles, con el amparo del anonimato y de un financiamiento opaco, que multiplican agresiones verbales y abren así rendijas a la violencia física. Ese clima hostil estimula la autocensura y perturba la actividad periodística".

Dessein recordó que en 2010 Adepa había indicado que "el lenguaje es la principal herramienta de articulación social. Su degradación, a través del estilo provocador y ofensivo de los funcionarios públicos, deteriora la cohesión de la ciudadanía. Corresponde reiterarlo hoy".

"Todo funcionario puede contradecir, rechazar y eventualmente iniciar acciones civiles contra los responsables de contenidos periodísticos. Pero está también obligado, junto con el periodismo responsable, a preservar el clima en el que se desarrolla el debate ciudadano”, alertó y citó las palabras de una personalidad valorada por Javier Milei, como Alberto Benegas Lynch (h) que dijo que "la libertad de prensa cumple un rol vital para prevenir abusos de poder y asegurar un acceso total a la información gubernamental, fortaleciendo la democracia".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1837190715052544304?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1837190715052544304%7Ctwgr%5E9047def0a5b908e2921246b79a4288af40341b5d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fmedios%2Fduro-informe-adepa-contra-javier-milei-sus-agravios-periodistas-n585814&partner=&hide_thread=false .@FOPEA frente a la violencia verbal y brutalidad del periodista, si lo critico ¿van a salir con comunicado lleno de lágrimas hablando de ataque a la libertad de expresión?

Todos los días hacen algo aberrante los periodistas ¿se imaginan si todos se ponen meticulosos como Uds? https://t.co/7NOlby9xQH — Javier Milei (@JMilei) September 20, 2024

El informe advierte también por otros aspectos en riesgo de la profesión como es el decreto que limita la Ley de Acceso a la Información Pública o los derechos de autor en tiempos de plataformas y de IA y califica de "preocupante" al reciente decreto del Poder Ejecutivo "por el cual se incorporan excepciones que abren las puertas a un angostamiento del nivel de acceso a información por parte del periodismo y la ciudadanía en general".

"Estas limitaciones van a contramano de los estándares constitucionales e internacionales en la materia. Se trata de modificaciones que, por su ambigüedad y amplitud, chocan con el espíritu de una norma que consagra principios de 'máxima divulgación' y establece excepciones de alcance limitado”, Indicó Dessein en la lectura del documento.

---------

Más contenido en Urgente24:

Malestar en el Gobierno por las críticas del Papa, y Javier Milei incumple su propia orden

Llamativo silencio de Petri y bluff de UxP: Trasfondo de la polémica por Megatlon en el Irízar

Por qué Pep Guardiola cree que Lautaro Martínez puede ganar el Balón de Oro