Por qué Pep Guardiola cree que Lautaro Martínez puede ganar el Balón de Oro

"Si eres capitán, delantero, y juegas con Argentina, Campeón del Mundo y de la Copa América, tienes que ser un jugador especial, de lo contrario es difícil", agregó.

Lautaro Martínez, uno de los 4 argentinos nominados al Balón de Oro

Dibu Martínez.jpg

El Toro no es el único argentino nominado a llevarse el galardón. La Selección Argentina llevará 4 representantes en total a los premios, y no todos son futbolistas. Dibu Martínez es uno de ellos, no solo como mejor jugador sino como mejor arquero. También Alejandro Garnacho, seleccionado como posible ganador al mejor futbolista juvenil. Y Lionel Scaloni, el padre de la Scaloneta, también está nominado como mejor DT.

