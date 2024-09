Carolina del Sur ejecutará a un inocente (testigo mintió)

“No quiero que [Alá] sea ejecutado por algo que no hizo. Esto me ha pesado mucho y quiero tener la conciencia tranquila”.

Según él, la policía lo coaccionó para identificar a Allah como el asesino aprovechándose de su drogadicción días después del robo.

“Sustituí a [Alá] por la persona que realmente estaba conmigo”, escribió, y agregó que ocultó la identidad del “verdadero tirador” por temor a que “sus cómplices pudieran matarme” sin identificar a esa persona.

image.png Revelación de última hora.

Golden explicó que aceptó declararse culpable y testificar cuando los fiscales le aseguraron que no enfrentaría la pena de muerte ni cadena perpetua si cooperaba, un acuerdo que no fue revelado al jurado.

“Habíamos llegado a un acuerdo verbal en el que se decía que no me iban a aplicar la pena de muerte ni la cadena perpetua sin libertad condicional". Afirmó que el fiscal le había ordenado que declarara falsamente ante el jurado que no había acuerdo sobre su sentencia. Finalmente fue condenado a 30 años de prisión, mientras que Allah, condenado en febrero de 1999, fue condenado a muerte.

Tribunal desestima

Sin embargo, los tribunales desestimaron la nueva confesión considerando que no había “circunstancias excepcionales” para detener la ejecución tras la reacción del fiscal que tildó las sorprendentes declaraciones de Golden como increíbles que no justificaban un nuevo juicio.

Los abogados del estado también argumentaron que otras pruebas apuntaban a la culpabilidad de Allah, alegando que él le había confesado el tiroteo a su madre y a su novia. Pero los abogados de Allah rechazaron las afirmaciones de la "exnovia abandonada" y dijeron que su madre había "desmentido" una declaración que la policía le hizo firmar sugiriendo que su hijo había confesado.

Dora Mason, la madre de Allah, condenó la “grave injusticia que se ha perpetrado contra mi hijo” y la “falta de voluntad del estado para considerar nuevas pruebas”. Los abogados del condenado sostienen que su cliente sufrirá un la pena capital sin pruebas forenses y bajo la presión de un sistema judicial fallido.

image.png El caso invita a la reflexión sobre la falibilidad del sistema judicial yankee y la naturaleza irreversible de la pena capital.

La última salvación de Allah puede ser el gobernador del estado, el republicano, Henry McMaster quien tiene la última palabra y puede brindarle una concesión de clemencia. El mandatario local ha dicho que anunciará una decisión justo antes de que comience la ejecución.

Esta revelación explosiva del testigo clave, la falta de pruebas y el largo juicio revelan la falibilidad del sistema judicial yankee e invita a la reflexión sobre la naturaleza irreversible de la pena capital. En nombre de la justicia, el estado eliminará una vida humana en un caso lleno de dudas.

Más contenido de Urgente24

Martín Lousteau "no representa al radicalismo del interior" y apuestan a su fin político

6 alimentos cotidianos que los cardiólogos quieren que sí o sí evites

Copa Intercontinental: FIFA confirma fechas y sedes

Javier Milei cruzó a un notero de Crónica TV: "Falta de respeto y grosería"