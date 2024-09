Manuel Adorni feliz con Máximo Kirchner: "La vio. Fin"

Luego remarcó

Si un pueblo vive de manera indigna, no hay país. Si nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestro gas, petróleo, la minería, el oro y la plata es saqueo. Si hay actividad extractiva en Argentina de la única manera que se va a aceptar es porque hay un pueblo que se puede educar, comer, crecer, realizarse en la vida, si eso no sucede estamos frente a un saqueo Si un pueblo vive de manera indigna, no hay país. Si nuestro pueblo tiene hambre y se llevan nuestro gas, petróleo, la minería, el oro y la plata es saqueo. Si hay actividad extractiva en Argentina de la única manera que se va a aceptar es porque hay un pueblo que se puede educar, comer, crecer, realizarse en la vida, si eso no sucede estamos frente a un saqueo

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/elcancillercom/status/1837252470361162165&partner=&hide_thread=false [AHORA] "Y si querés otra canción, vení, te presto la mía": el mensaje de La Cámpora a Kicillof.



@belurob_ https://t.co/MKtSWvsJoy pic.twitter.com/aV2N4pQpCP — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 20, 2024

Cantos para Axel Kicillof

"Esta convocatoria tiene que ver con militantes con diferentes responsabilidades, todas ellas importantes, o muchas veces algunas compañeras y compañeros se confunden y piensan que lo único importante son algunos lugares", pero no dijo a quién se refería.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/somoscorta/status/1837254242018726051&partner=&hide_thread=false "El veto es una facultad constitucional, hay que dejar de patalear"



Máximo Kirchner llamó a su militancia "a construir y organizarse" y aseguró: "No tenemos el oráculo para saber cómo termina esto". https://t.co/UgSv4IWAKt pic.twitter.com/hMpYZQEafL — Corta (@somoscorta) September 20, 2024

Mensaje al camporismo

"Lo que hay que entender es que si hoy yo puedo estar hablando, convocando a pensar, es porque miles de ustedes todos los días laburan, militan y trabajan a lo largo y ancho del país. Y también le dedican un tiempo a construir para los demás", señaló a sus pares.

"En ese entender qué es lo que nos pasó, voy a reflexionar con ustedes, que pueden no estar de acuerdo conmigo... La militancia es así, nadie se puede ofender y ver dónde hay ideas de un complot. Al contrario, siempre estuvimos para ayudar a los compañeros y compañeras en los desafíos que tienen", continuó Kirchner, alusión a las diferencias con el gobernador bonaerense.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TalibanMilei/status/1837259444516016386&partner=&hide_thread=false Máximo Kirchner DICIÉNDOLE CAGÓN A KICILLOF y que no se la aguanta a Cristina porque ella "labura".



JAJSJD LA INTERNA KUKA ESTÁ RE PICANTE. ESTÁN DESTRUIDOS. pic.twitter.com/eor9DUTpHg — Taliban (@TalibanMilei) September 20, 2024

Buenos y malos

Les habló a Mayra Mendoza y a Wado de Pedro, ambos de La Cámpora. Hubo aplausos. Saludos a la distancia con Anabel Fernández Sagasti, que recibió cariño a pesar de estar en Mendoza y no presente en el club Atenas, donde se realizó el acto

Daniel Scioli

Los cambió se notaron cuando mencionó a Daniel Scioli, candidato a presidente en 2015. Llovieron chiflidos y gritos al escuchar el nombre del actual secretario de Turismo y Deportes del gobierno de Milei.

"No, no... Scioli perdió porque nosotros no militamos por él", ironizó Máximo K. sobre las críticas. Y respondió: "El que no militó nunca fue él, y eso fue el problema. ¡Acá siempre se milita!".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/ElTecladoOK/status/1837232069983851002&partner=&hide_thread=false #ArmarDeNuevo #Kirchnerismo l La hermana de Cristina y tía de Máximo Kirchner, Giselle Fernández, a pleno en el acto de Atenas (La Plata). Eso sí, ni le hablen de la interna. Lleva puesta la gorra de Axel Kicillof... pic.twitter.com/08sK3UCeU5 — El Teclado (@ElTecladoOK) September 20, 2024

Minutos antes del comienzo del acto ya se podían ver a referentes del peronismo, como el senador Eduardo "Wado" De Pedro y los intendentes Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús) y Damián Selci (Hurlingham), todos camporistas. También estuvieron los jefes comunales Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Andrés Watson (Florencio Varela) y Federico Susbielles (Bahía Blanca) y Giselle Fernández, la hermana de Cristina Kirchner.

No estuvo presente Cristina Kirchner: "[Quiero] Traerles un enorme abrazo y un cariño de la compañera Cristina para todos ustedes", sirvió Máximo Kirchner el mensaje. Tampoco se lo vio a Axel Kicillof, que más temprano había participado de una actividad de las Madres de Plaza de Mayo. No hubo mensaje de él, aunque sí hubo cánticos camporistas dedicados al gobernador.

_77A1479~2.JPG Axell Kicillof, en la Universidad de las Madres

Axel Kicillof

Justamente, y quizás para dejar en evidencia que tiene su propia perspectiva, Axel Kicillof dictó una clase pública en defensa de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y expresó

La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa) está bajo ataque por parte del Gobierno nacional y no nos sorprende, ya que no solo es un ícono del sistema universitario argentino, sino que, además, es sinónimo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia La Universidad de las Madres de Plaza de Mayo (UNMa) está bajo ataque por parte del Gobierno nacional y no nos sorprende, ya que no solo es un ícono del sistema universitario argentino, sino que, además, es sinónimo de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia

“Esta embestida no es contra un edificio, sino contra nuestra historia y contra todo lo que representa el sistema universitario nacional: les molesta que siendo pública, autónoma y gratuita sea un ámbito académico de excelencia”, explicó el Gobernador

Y añadió

El problema central es que no expresa lo que el Gobierno nacional quiere para la Argentina, ya que la universidad pública es fundamental sólo si se apunta a un país que apuesta por el desarrollo y la inclusión El problema central es que no expresa lo que el Gobierno nacional quiere para la Argentina, ya que la universidad pública es fundamental sólo si se apunta a un país que apuesta por el desarrollo y la inclusión

Final

Embed "Axel":

Por los comentarios sobre una canción durante el acto de Máximo Kirchner pic.twitter.com/2kH48BZZCD — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 20, 2024

Ante el odio y la violencia, la mejor respuesta es la organización: hemos aprendido de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo que a la violencia no se le puede responder con más violencia. No vamos a bajar los brazos: seguiremos luchando para defender a la Universidad de las Madres y para mantener viva la llama que nos ha dejado Hebe Ante el odio y la violencia, la mejor respuesta es la organización: hemos aprendido de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo que a la violencia no se le puede responder con más violencia. No vamos a bajar los brazos: seguiremos luchando para defender a la Universidad de las Madres y para mantener viva la llama que nos ha dejado Hebe

