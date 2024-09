El ataque de celos de Pamela David a Daniel Vila: "Tóxica"

image.png

Quién era la rubia que desató la escena de celos de Pamela David

Inmediatamente, Natalie Weber quiso saber si la rubia despampanante era famosa y ante la afirmación de la conductora, le preguntó si se trataba de Luciana Salazar. A lo que Pamela terminó confesando: "Yo dije Sandrita Villaruel saludaba y él se acerca y saluda. Y yo la saludo, yo laburé con ella en La Peluquería".

"Me indigné, me puse colorada como ahora, porque me acuerdo y me imagino todo”, continuó exacerbada.

Luli Fernández y su nivel de tóxica: "Yo sé quién soy"



pic.twitter.com/4KRrjuJx63 — América TV (@AmericaTV) September 18, 2024

“ Y le dijo: ‘Qué pasó (con ella), algo pasó... Quiero saber toda tu historia’. Aparte conozco todo, todo. Los dos nos conocemos todo. Y no.. era que ella me saludaba a mí, pero él se enganchó y la saludo ”, continuó Pamela.

“En ese momento de toxicidad, que hoy no la tengo, menos mal que no sacaban fotos”, remató. Para luego aclarar: “ Después le pregunté y Daniel no la conocía, no pasó nada".

"Pero estoy de acuerdo con que los saludos o tomarte un café con alguien, cuando sos conocido no da. Yo soy re cuidadosa de eso y pido lo mismo ”, concluyó la conductora.

