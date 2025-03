"Leí un twitter sobre reformas en Parques Nacionales: ¡Dejate de joder, coloso! Reformas de verdad"

“No hay que crear falsas expectativas, los dólares que nos darán no serán para que los podamos usar. Cuando la ilusión se pierde es peor el remedio que la enfermedad”.

A la hora de evaluar a la actual gestión de la Casa Rosada, señaló:

“Milei tiene semáforo verde en lo fiscal, amarillo en la política monetaria y rojo en lo cambiario y las reservas".

Este programa fue ingenioso durante los 6 primeros meses de gestión. Luego, vino un puente de la mano del blanqueo. Compraron US$ 18.000 millones pero quedaron apenas US$ 5.000 millones. Debieron aprovechar ese momento para arreglar con el Fondo Monetario y no estar sobrando y decir que eran el mejor gobierno de la historia de la humanidad. Este programa fue ingenioso durante los 6 primeros meses de gestión. Luego, vino un puente de la mano del blanqueo. Compraron US$ 18.000 millones pero quedaron apenas US$ 5.000 millones. Debieron aprovechar ese momento para arreglar con el Fondo Monetario y no estar sobrando y decir que eran el mejor gobierno de la historia de la humanidad.

“