Melconián: "No vi nada nuevo en lo que dijo Luis Caputo con Antonio Laje durante media hora"

El gobierno tiene una hoja de ruta incierta. El FMI no nos dará plata fresca pero nos va a refinanciar una deuda impagable que tenemos con ellos, no les queda otra chance. Nos van a dar dinero que no es para usar, es para poner en una vitrina. Son todos auto pagos. Será un roll over.

“Necesitamos un régimen cambiario definido: el cepo, el bi monetarismo o la dolarización, algo concreto”.

El ex funcionario del Banco Nación opinó con respecto al atraso cambiario:

“Estaría más tranquilo si el dólar tuviera un precio más elevado. El paso por el puente de José Ignacio en Punta del Este a paso de hombre por tantos autos argentinos me hace mucho ruido”.

Finalmente, se refirió a la guerra comercial que podría desatarse a nivel global.

“El partido del comercio internacional lo vemos los argentinos desde la tercera bandeja de la bombonera, en el escalón más alto y con una columna en el medio. No nos afecta”.