Carlos Melconian: "Hay 'massismo austríaco', estoy en contra de devaluar para los turros"

En cuanto a la apreciación cambiaria, recordó otras situaciones del pasado reciente de la Argentina pero rechazó una devaluación: “hace ruido, nunca vi lo que vi este año: yo en el ‘98 me compré varias corbatas hermés en Francia (rememoró), hay ruido cuando pasan esas cosas, pero es un ruido para considerarlo entre todos, yo estoy totalmente en la vereda de enfrente de cubrir este problema devaluandopara los turros. Hay que discutir seriamente, lo que no significa discutir a favor de la devaluación. Pero falta mucho: ¿cuál es la reforma estructural de la Argentina? ¿cuál es la reforma impositiva? Pero no podés seguir haciendo alaraca que la reforma de Menem…”.