Hamaca paraguaya: Luis Petri, un ministro oxidado

Y prosigue: “Ahora… simular un entrenamiento de infantes del ejército o la marina en plena playa Varese para que un grupo de uniformados compita con vendedores de barquillos o avioncitos de Telgopor oscila es patético y casi payasesco. Hubo que hacer malabares para juntar a un pequeño grupo de voluntarios entre el personal de guardia y en ningún caso hubo cadetes de la Armada ( por ejemplo) tal como expresaron fuentes del MINDEF. Las tropas de nuestras fuerzas definitivamente no entrenan en medio de los turistas en ningún caso. No podemos seguir poniendo a la tropa al servicio de las necesidades electorales del ministro”.

Según dejaron trascender diversas fuentes militares, el malestar creciente por distintos motivos puertas adentro de los cuarteles llevaron a los asesores ministeriales a recomendar firmemente dejar de lado este tipo de actividades al menos por ahora.

militares en la playa.jpeg Puro marketing y sin viáticos.

El horno no está para bollos

Si de algo no se puede responsabilizar al ministro Petri es de la efectivización de la baja de 23 oficiales superiores del Ejército Argentino en virtud de haber quedado firmes las sentencias que en cada caso se les aplicó por su participación en la lucha contra la guerrilla en la década del '70.

Pero tal como reza el dicho, “el pez por la boca muere”, dentro del marketing ministerial se incluyó una acérrima defensa (de palabra) de los militares privados de su libertad aún más allá de las reales incumbencias que el mendocino pueda tener sobre la suerte de los detenidos.

Promesas vacías de contenido y gestos de acercamiento a las familias de los uniformados encarcelados generó expectativas que hoy se ven frustradas a lo que se le suma la celeridad astronómica con la que el Ministerio de Defensa cumplió la manda judicial la que contrasta por ejemplo con la demora que sufren los Veteranos de Malvinas que obtienen su condición por sentencia judicial y a los que se les aplica todo tipo de chicanas para que no obtengan los beneficios asociados.

petri perez.jpg Inolvidable simulación de cena con militares.

La decadencia de Petri

A más de 4 décadas de la lucha contra la subversión, buena parte de los cuadros militares en actividad ni siquiera habían nacido en aquellos años mientras que los más antiguos apenas eran chicos de muy corta edad, no obstante siguen con atención la suerte de sus antecesores toda vez que desde el ministerio se sigue blandiendo la alocada idea de empeñar a los cuadros en tareas de seguridad interna.

Por ahora va quedando en claro que todos los shows montados por la ex dupla presidencial (Bullrich Petri) han sido puro humo. Algún despliegue de vehículos y cocineros a Rosario, alguna “persecución aérea” de una avioneta narco que finalmente aterrizó donde tenía previsto hacerlo y no mucho más.

El reciente anuncio conjunto entre los ministerios de defensa de Argentina y Paraguay sobre la implementación de un plan de control fronterizo conjunto por parte de tropas militares de ambos países, volvió a exacerbar los ánimos ya que, una vez más, Petri parece ignorar que para cualquier cosa que exceda el apoyo logístico a las fuerzas de seguridad necesita una ley que no tiene.

No alcanza con un decreto reglamentario para mover a un soldado armado fuera de un cuartel y para algo diferente a la defensa frente a un enemigo militar externo.

Desde el entorno del propio Jefe del Estado Mayor Conjunto de las FFAA le bajan el precio al show ministerial: “El convenio firmado es para la tribuna y de cara al año electoral Petri, nuestro jefe el Brigadier Isaac y los jefes de las 3 FFAA saben que si se diera una orden de actuar militarmente la misma sería ilegal y pondría a quienes la lleven adelante en la misma situación que la que tienen los detenidos en Marcos Paz. Lo más probable es que quede en la nada o que se limite a un ejercicio militar entre ambos países y sea una foto más del ministro disfrazado de soldado”, sostienen en el piso 12 del edificio Libertador.

A pesar de lo dicho, los militares reconocen que cada anuncio de Petri inquieta a la tropa y que tienen que ser los distintos jefes de componente los que se las deban ingeniar para desmentir a un ministro que ya no goza de ningún ascendiente entre los uniformados.

luis petri.webp Luis Petri.

2 pizzas

“El ministro me dio la mano 3 veces y hasta me mira con cariño, pero a mi mujer eso no le alcanza para llegar a fin de mes”. Uno de los oficiales jefes que por cuestiones de destino suele cruzarse con el ministro Luis Petri reconoce que le cae muy bien y que su trato con el personal militar es excelente, no obstante -y al igual que la inmensa mayoría de los cuadros consultados- considera que la situación salarial es insostenible y que saben que la tan meneada recomposición salarial ha pasado a la historia.

Como toda solución salarial y abrumado por el aumento que Patricia Bullrich otorgó a las fuerzas federales para contener, infructuosamente, el malestar policial, Petri dispuso un aumento ·”extraordinario” del 5% sobre los exiguos salarios básicos, que en algunos casos equivale a 2 pizzas.

Hace pocos días desde el edificio Libertador trascendió la noticia del uso que una de las máximas autoridades militares realizó (una vez más) de un avión de la FAA y de una vivienda oficial para pasar unos días de descanso en Mar del Plata. El oficial difusor aclaró que el brigadier en cuestión no pagó ni el pasaje ni el alojamiento ni los víveres ni las horas de trabajo del personal a su servicio.

“Como se van a ocupar de los salarios de los que están por debajo de la línea de la pobreza si ellos tienen todo resuelto” termina el libelo que denuncia el hecho, el propio entorno del ministro está al tanto de la situación la que obviamente es solo una muestra de lo caldeados que están los ánimos.

pizzas.jpg El aumento salarial que otorgó Luis Petri.

Saqueo de la Caja militar

A diferencia de las jubilaciones civiles, el personal militar continua aportando al sistema previsional luego de pasar a la pasividad (retiro) Es el Instituto de Ayuda Financiera Para el Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF) la entidad que maneja estos fondos. Históricamente su conducción estuvo en manos militares y ha sido muy eficiente en el cuidado del dinero que los propios uniformados aportan para su futuro.

Actualmente el IAF se encuentra en manos de la mendocina Betina Surballe, quien aprobó un crédito de $40.000 millones que irán a parar al IOSFA, la obra social militar que quedó al borde del colapso luego de la desastrosa gestión del también mendocino Oscar Sagás, quien debió abandonar su cargo luego de numerosas denuncias del propio personal militar. Si bien el estado en el que Sagás recibió a la Obra Social militar no era el óptimo, su impericia elevó el pasivo de la entidad a la suma de casi $100.000 millones.

Ahora el IAF se apresta a conceder otros $600 millones a la empresa COVIARA entidad condenada al cierre que se hizo famosa en los últimos meses no solo por no pagar los sueldos de su personal sino por acumular varios millones de pesos de deuda por expensas comunes en el edificio donde se encuentra su sede central.

sagas2.jpeg Incompetente Oscar Sagás.

¿Sale Mendoza y entra Córdoba?

Por estas horas y si bien en la mesa chica del senador cordobés Luis Juez lo niegan, comienza a cobrar fuerza la versión del recambio ministerial, se vislumbra una salida con “honores” de Petri como forma de resetear el contador del hastío castrense fruto de la acumulación de humo de la gestión actual.

“La resiliencia militar no es infinita. Apoyamos, respetamos, obedecemos, asesoramos y le brindamos lo mejor de nosotros al poder político de turno. Ayer recibíamos alumnos y camaradas venezolanos y lo hacíamos con el mismo profesionalismo con el que hoy nos adaptamos a “sugerencias” de la OTAN y de USA, pero atención todo tiene un límite y en este caso no hablo de un golpe sino simplemente del abandono masivo de la profesión militar”, sentencia un oficial que, como tantos otros, sigue esperando que alguien cumpla algo de lo que se les promete.

juez-luis.jpg Luis Juez. Algunos afirman que está haciendo 'banco' para el Ministerio de Defensa. Foto archivo: NA.

-----------------------

Más noticias de Urgente24

Pablo Tigani: "El ministro Caputo no tiene salida, no junta reservas y el FMI no le dará dólares"

El experimento ruso que intentó convertir la noche de Siberia en día

Pablo Toviggino cargó contra Cascini por la acusación de "robo" en Racing-Boca

Aranceles al aluminio y acero: Donald Trump juega a la Guerra Mundial comercial