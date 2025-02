Aranceles al aluminio y acero: Donald Trump juega a la Guerra Mundial comercial

Tras los comentarios de Trump,

Los dólares australiano y canadiense, y la corona noruega.

Las acciones en Asia Pacífico cayeron en la apertura.

Los futuros del mineral de hierro subieron.

La noticia de que el lunes 10/02 se anunciará un impuesto del 25% sobre el acero y el aluminio avivó el nerviosismo en los mercados antes del testimonio semestral ante el Congreso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y de una posible revelación por parte de Trump de aranceles recíprocos para “todos”.

“Los mercados siguen reaccionando a los cambios de política de Trump en lugar de a los datos económicos”, escribió Bob Savage, director de estrategia y análisis de mercados de BNY, en una nota a los clientes. “La opinión del presidente de la Reserva Federal, Powell, será fundamental para juzgar los costos de los aranceles y otros cambios de política en los planes de flexibilización”.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de USA cayeron. Y Trump dijo que el equipo de eficiencia gubernamental de Elon Musk encontró irregularidades al examinar datos en el Departamento del Tesoro de USA.

trump super bowl.webp Donald Trump en el Super Bowl, luego del anticipo sobre aranceles especiales al acero y el aluminio importado.

Mar-a-Lago

Trump hizo el anuncio durante una reunión informativa con periodistas mientras volaba desde su propiedad de Mar-a-Lago en Florida para asistir al Super Bowl en Nueva Orleans el domingo 09/02 por la noche.

Trump dijo que más adelante en la semana revelará nuevos aranceles recíprocos dirigidos a las importaciones de una amplia gama de países que imponen gravámenes a las exportaciones estadounidenses.

Los aranceles prometidos sobre el acero y el aluminio llegan cuando Trump siguió adelante con los aranceles del 10% a las importaciones chinas, lo que desencadenó represalias de Beijing que entraron en vigor el domingo 09/02.

Si bien los aranceles a las importaciones de metales son generalmente defendidos por algunos sindicatos clave en USA y por algunos productores nacionales de acero y aluminio, corren el riesgo de aumentar los costos de los insumos para una amplia gama de fabricantes estadounidenses.

En 2023, USA importó US$ 82.100 millones de acero y hierro y US$ 27.400 millones de aluminio, mientras que exportó US$ 43.300 millones de acero y hierro y US$ 14.300 millones de aluminio.

China

China impuso aranceles de represalia a USA por US$ 14.000 millones en respuesta a la decisión de USA de imponer un impuesto adicional del 10% a los productos chinos, lo que Donald Trump calificó como una “salva de apertura” en una renovada ofensiva comercial contra China.

Las medidas de China —que apuntan a las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado, carbón, petróleo crudo y equipos agrícolas, así como algunos productos automotrices con gravámenes del 10% al 15%— configuran (era la especulación de los mercados) una forma de crear espacio para negociaciones bilaterales para evitar un amplio conflicto comercial.

Pero la embajada de China en Washington DC informó que los aranceles entraron en vigor a las 12.01 a. m., hora de Beijing, del lunes (11.01 a. m. del domingo en Washington DC).

Beijing también anunció una investigación antimonopolio sobre

Google , cuyo motor de búsqueda está bloqueado en China;

, cuyo motor de búsqueda está bloqueado en China; Illumina, una empresa de biotecnología estadounidense.

Además, incluyó en la lista negra al holding de las marcas de ropa estadounidenses

Calvin Klein y

Tommy Hilfiger.

China ha reafirmado su control sobre la cadena de suministro de 'tierras raras' al restringir las exportaciones a USA de 5 metales esenciales utilizados en industrias relacionadas con la defensa, paneles solares, baterías para vehículos eléctricos y otros productos de energía verde.

China produce alrededor del 60% de las 'tierras raras' del mundo y representa el 90% del procesamiento en la industria.

----------------------------------------------------------------

