Brenda Gandini dejó muy mal parada a Yanina Latorre: "Molesta que se digan cosas que no son verdad"

Su incomodidad era evidente: "Obvio que molesta que se digan cosas que no son verdad. Siempre a uno le molesta eso, pero bueno, seguramente fue información que llegó y acá estamos, desmintiendo".

De igual forma, la actriz también compartió su reacción inicial: "Al principio me reí porque me vi involucrada en un quilombo que no me pertenece. Pero está bueno decir que no tenemos nada que ver en eso". Además, aclaró que no hubo crisis en su relación debido a estos rumores y que durante la filmación de ATAV todo transcurrió con normalidad: "No tuve ningún problema con nadie. Ellos fueron compañeros. Trabajaron en un éxito y está todo bien, de verdad".

Para dar por terminado el tema, Gandini enfatizó la importancia de establecer límites cuando se difunden mentiras: "Uno a veces tiene que poner un límite cuando las cosas no son verdad, y por eso lo hicimos".

Yanina Latorre aseguró tener pruebas, pero volvió a fallar

Por su parte, Yanina Latorre, en una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, abordó el tema cuando un seguidor le consultó: "¿Qué pasó con Brenda Gandini? La China se le tiró seguro a Gonza". A lo que ella respondió: "Me hablaron los dos y lo niegan. Por eso lo aclaro, yo siempre escucho. El rumor en su momento existió pero es mentira, tuvieron una crisis por otro motivo".

Este episodio pone de relieve la delgada línea entre el derecho a informar y la responsabilidad de verificar la veracidad de las afirmaciones antes de hacerlas públicas. Si bien el periodismo de espectáculos busca satisfacer la curiosidad del público, es esencial que se base en información corroborada para evitar dañar la reputación de personas inocentes. La credibilidad es un activo invaluable, y una vez comprometida, es difícil de recuperar.

