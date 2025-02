El outlet que trae lo mejor de afuera a un precio regalado

Este fin de semana visitá el outlet de La Rural

Una de las propuestas más interesantes de RE-OUTLET será el megalocal de Adidas, una de las marcas deportivas más populares, que ofrecerá productos de su más reciente colección a precios reducidos. A su lado, se encontrará un multimarcas que incluirá etiquetas internacionales que aún no están disponibles en Argentina, como H&M, Forever 21, Massimo Dutti y Bershka. De esta manera, no solo se podrán encontrar los productos más demandados, sino también las últimas tendencias de marcas que aún no llegaron al país.