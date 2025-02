Jorge Rial prendió fuego a Susana Giménez: "Vos eras la China Suárez de los años 70"

Jorge Rial no dejó pasar la oportunidad. Apenas Susana Giménez habló en "¿La ves?" con Jonatan Viale el 3 de febrero de 2025 y tocó el escándalo entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara, el periodista tomó la posta en "Argenzuela" (C5N) y lanzó munición gruesa contra la diva. Y no solo por lo que dijo sobre la actriz, sino porque —según él— Susana no está en condiciones de dar lecciones de moral.