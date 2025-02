Susana Giménez no logra sacarse la espina: "No soy amiga de Pampita"

Viale, notando la incomodidad en su rostro, la desafió: “Quedaste recontra enojada. Dije ‘Pampita’ y se te transformó la cara”. Lejos de negar su fastidio, Susana lo confirmó sin vueltas. “Sí, bueno. Es que no soy amiga. Ella es cariñosa conmigo y yo también fui muy cariñosa con ella, cuando pasó lo que le pasó. Me dio bronca que no hablara el otro día, y que después esté: ‘Te amo, te amo’. No, no me amás nada. No hablaste”.