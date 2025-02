Sexo: El error que prácticamente todas las mujeres han cometido en la cama

Esto puede deberse a varias razones, como el estrés, la ansiedad o los cambios hormonales que ocurren después del embarazo, por ejemplo.

Si bien, es importante saber que no se debe forzar la actividad sexual de ninguna manera, también hay formas de ayudar a que el cuerpo y cerebro estén preparados para el acto sexual y ponerte realmene juguetona.

“Las investigaciones demuestran que los juegos previos, e incluso el simple hecho de tocarse, hacen que el cuerpo envíe un mensaje al cerebro que activa el interés sexual”, afirma el doctor Scott Haltzman, profesor clínico adjunto de medicina en la Universidad Estatal de Florida, a WebMD.

¿Excitación es igual a lubricación?

Otro punto a tener en cuenta en estos casos es la lubricación íntima. Y es que, algunas mujeres creen que la falta de lubricación en la zona vaginal significa que no están excitadas y prefieren no avanzar en las relaciones sexuales.

Algunos expertos aclaran que esto no es así. Dicen que no es cierto que si una mujer no lubrica no está excitada, y que la excitación sexual y la lubricación vaginal son procesos diferentes.

Una mujer puede estar excitada y aún notar sequedad vaginal, o puede haber mucha lubricación sin excitación, indican algunos expertos.

“Incluso las mujeres más jóvenes pueden notar que no están tan lubricadas como les gustaría”, dice la Dra. Madeleine Castellanos al sitio especializado.

Si esto es un problema para ti, Castellanos que es una psiquiatra que se especializa en disfunción sexual, recomienda usar lubricante durante los juegos previos al sexo.

El lubricante íntimo ayuda a disminuir la fricción de la penetración durante el sexo, ya sea vaginal o anal. Esto hace que las relaciones sexuales sean más suaves y placenteras. En general, se recomienda usar lubricantes a base de agua.

