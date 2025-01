¿Qué es un orgasmo cervical y cuál es el secreto para conseguirlo?

¿Cómo tener un orgasmo cervical?

Como algunos pueden imaginarse, no es tan fácil lograr un orgasmo cervical, pero los expertos dicen que suelen ser aún más intensos que los otros orgasmos.

"Los orgasmos cervicales son incluso más intensos que los orgasmos del punto G o los orgasmos combinados. Es posible que notes que tus gemidos se vuelven más guturales. Es posible que notes una sensación de liberación en el vientre o incluso un éxtasis de la cabeza a los pies cuando llegues al clímax", indica el sitio especializado LoveHoney.

Ahora bien, la clave para un orgasmo cervical es la preparación, según Jessica O'Reilly, PhD, terapeuta sexual certificada, autora de The New Sex Bible y presentadora del podcast Sex With Dr. Jess.

La experta sexual ha dicho a Women's Health que, hay más posibilidades de conseguir un orgasmo cervical cuando se está muy excitada. Por lo tanto, la recomendación es dejar la penetración profunda más cerca del clímax.

Cuando se acerque el clímax, O'Reilly sugiere pedirle a tu pareja que empuje (o use un juguete sexual o un dedo) para que llegue a tu cérvix. En caso de un juguete sexual, como un consolador, debe ser largo o de gran tamaño.

Otra recomendación para conseguir este tipo de orgasmo, y evitar que sea incómodo, es usar lubricante íntimo.

¿El orgasmo cervical duele?

Para algunas personas, la estimulación cervical puede ser dolorosa o incómoda, e incluso este tipo de estimulación profunda puede causar calambres o presión, si no se está completamente excitada.

En estos casos, las personas pueden reaccionar y hacer que la pareja retroceda o evitar la penetración profunda.

O'Reilly indicó que, las embestidas intensas con una pareja particularmente bien dotada pueden doler, por lo que debe hablarle sobre cómo se siente la estimulación cervical.

De cualquier manera, lo importante es que le comuniques a tu pareja sobre lo que te hace sentir bien y si te resulta cómodo este tipo de penetración tan profunda.

Además, ten en cuenta que existen muchos otros tipos de orgasmo que puedes experimentar y muchas más maneras de disfrutar del sexo.

