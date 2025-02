En defensa de Tartus y Jmeimim, Rusia se interesa por el petróleo de Siria

Hay un dato relevante: el semanario The Economist, que entrevistó a al-Sharaa, mencionó que la primera visita que recibió el flamante Presidente de Siria fue el emir de Qatar, Jeque Mohammed bin Tamim bin Hamad Al Thani.

tartus.jpg Base rusa en el puerto sirio Tartús.

Sin embargo, el primero en llegar en visita oficial de alto nivel a Siria fue el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Mijail Bogdanov, quien llegó a Damasco el 28/01, y se reunió con el nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa; junto con su ministro de Asuntos Exteriores, Asaad al-Shaibani; y el ministro de Salud, Maher al-Sharaa.

Trascendió que Ahmed al Sharaa pidió a la delegación rusa que visitó Damasco que entregue a Bashar al-Assad y unos US$ 2.000 millones en activos líquidos que la familia Al Assad tiene en bancos rusos. Esto coincide con un rumor del enojo de la mujer o ex mujer de al-Assad, la británica Asma Fawaz, por una supuesta congelación de la fortuna de los al-Assad en bancos rusos y que no podían abandonar Moscú, lo que luego desmintió el vocero de Putin, Dmitri Serguéievich Peskov. ¿Cuál será la verdad?

Sharaa ha decidido convocar a licitaciones públicas para el desarrollo del sector petrolero y de productos derivados del petróleo del país. Su ministro de Petróleo interino, Ghiath Diab, dijo que Siria quiere reanudar las principales actividades de exploración y producción de sus operaciones de petróleo y gas.

Según un comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, la reunión entre Bogdanov y Al Sharaa se enfocó en el "apoyo inquebrantable de Moscú a la unidad, la integridad territorial y la soberanía de la República Árabe Siria". Añadió que ambas partes "acordaron mantener el compromiso bilateral con vistas a formalizar los acuerdos pertinentes, lo que refleja una determinación mutua de profundizar los lazos y el entendimiento integrales entre Moscú y Damasco, incluso en las esferas de la política exterior".

bogdanov Sharaa.jfif Mijail Bogdanov llegó a Damasco el 28/01, y se reunió con el nuevo presidente de Siria, Ahmed al-Sharaa.

Moscú en Damasco

Simon Watkins, licenciado y doctorado en Oxford University con honores, es autor de algunos libros imprescindibles para el tema del petróleo:

El Nuevo Orden del Mercado Petrolero Mundial y Cómo Negociarlo (2019), y

La Guía Completa para el Comercio en el Mercado Petrolero Global (2021).

Pero también es autor de una frase que no tiene que ver directamente con el petróleo sino con el ejercicio del periodismo, con la que Urgente24 coincide por completo:

"La libertad de expresión se perdió desde el momento en que se convirtió en delito penal expresar una opinión sobre cualquier cosa que tuviera que ver con... bueno, cualquier cosa (incluida la raza, la religión, la identidad sexual, etc.; la clave está en la parte "LIBRE" del concepto). La libertad de expresión es absoluta, no selectiva. Lo que muchos de los que cambiaron la libertad de expresión por la demostración de virtudes aún no han comprendido del todo es que quienes seleccionan lo que se puede expresar, cambiarán con el tiempo. La libertad de expresión se ganó con mucho esfuerzo en los países que la lograron, y será casi imposible recuperarla ahora que se ha perdido."

En Oilprice.com/, Watkins escribió sobre Rusia en Siria:

"No es de extrañar que Moscú esté tan interesado en ponerse del lado correcto de la Sharia, dado que Siria es vital para sus intereses estratégicos clave por 3 razones fundamentales, como analizo en detalle en mi último libro sobre el nuevo orden del mercado petrolero mundial.

En primer lugar, es el país más grande del lado occidental de la Media Luna de Poder chiita que Rusia había estado desarrollando cuidadosamente durante años como contrapunto a la propia esfera de influencia de los Estados Unidos, centrada entonces en Arabia Saudita (para el suministro de hidrocarburos) e Israel (para los activos militares y de inteligencia). En segundo lugar, ofrece una larga costa mediterránea desde la que Rusia podría enviar productos de petróleo y gas -o cualquier otra cosa- de sí misma o de sus aliados (notablemente Irán) para su exportación a los principales centros de petróleo y gas en Turkiye, Grecia e Italia o al norte, oeste y este de África. Y en tercer lugar, es un centro militar y de inteligencia vital para el Kremlin, con una importante base naval (Tartus -y el único puerto mediterráneo de Rusia), una importante base de la fuerza aérea (Jmeimim) y una importante estación de escucha (justo en las afueras de Latakia).

Jmeimim.webp Vladimir Putin en Jmeimim, anunciando la ampliación de la base aérea en Siria.

El proyecto

Rusia también tenía la intención de convertir a su Estado cliente sirio en una operación esencialmente autofinanciada, una vez que hubiera resucitado por completo las industrias de petróleo y gas del país, que otrora eran importantes.

Cuando estalló la guerra civil en Siria en 2011, el país había estado produciendo alrededor de 400.000 barriles por día (bpd) de petróleo crudo de reservas probadas de 2.500 millones de barriles.

Antes de que la recuperación comenzara a disminuir debido a la falta de técnicas mejoradas de recuperación de petróleo que se empleaban en los principales campos, ubicados principalmente en el este cerca de la frontera con Irak o en el centro del país, al este de la ciudad de Homs, había estado produciendo casi 600.000 bpd.

Durante el período en que los campos de producción más grandes, incluidos los de la región de Deir-ez-Zour, como el campo más grande, Omar, estaban bajo el control de ISIS, la producción de petróleo crudo y condensados cayó a alrededor de 25.000 bpd antes de recuperarse nuevamente.

Hasta principios de 2011, Europa importó petróleo sirio por valor de al menos US$ 3.000 millones dal año, y muchas refinerías europeas estaban configuradas para procesar el crudo pesado y agrio "Souedie", que constituye gran parte de la producción de Siria, y el resto era el crudo dulce y más ligero "Syrian Light".

La mayor parte de este crudo -unos 150.000 bpd en conjunto- se dirigía a Alemania, Italia y Francia desde 1 de las 3 terminales de exportación de Siria en el Mediterráneo: Banias, Tartus y Latakia.

El sector del gas de Siria era al menos tan dinámico como el del petróleo, y menos de éste se vio afectado en los primeros años del conflicto. Con reservas probadas de 8,5 billones de pies cúbicos (tcf) de gas natural, en todo el año 2010 -el último en condiciones normales de funcionamiento- Siria produjo poco más de 316.000 millones de pies cúbicos por día (bcf/d) de gas natural seco.

La construcción del Área de Gas del Centro-Sur por parte de la empresa rusa Stroytransgaz había comenzado a fines de 2009 y había impulsado la producción de gas natural de Siria en un 40% a principios de 2011. Esto permitió que las exportaciones combinadas de petróleo y gas de Siria generaran un 25% de los ingresos del gobierno en ese momento, y lo convirtieron en el principal productor de petróleo y gas del Mediterráneo oriental en ese momento.

En noviembre de 2017 se firmó una versión revisada del Plan de Cooperación Rusia-Siria original de 2015, que abarca no solo la restauración de al menos 40 in stalaciones energéticas en Siria, incluidos los yacimientos petrolíferos en alta mar, sino también de muchas más, como se detalla en mi último libro sobre el nuevo orden del mercado petrolero mundial.

homs refineria.jpg Refinería de petróleo en Homs.

Made in USA

Para empezar, la atención se centraría en la expansión del sector eléctrico, sobre la base de un plan firmado entre el entonces ministro de electricidad de Siria, Mohammad Zuhair Kharboutli; y el ministro de energía de Rusia, Alexander Novak. El acuerdo cubría

la reconstrucción y rehabilitación completas de la planta térmica de Alepo ,

, la instalación de la planta eléctrica de Deir Ezzor y

y la expansión de la capacidad de las plantas de Mharda y Tishreen, con vistas a reactivar la red eléctrica de Siria y restaurar el principal centro de control de la red en Damasco.

Esto concordaba con los comentarios que hizo a mediados de diciembre de 2017 el entonces viceprimer ministro ruso, Dmitry Rogozin, tras las conversaciones en Siria con el entonces presidente Bashar al-Assad: “Rusia será el único país que participará en la reconstrucción de las instalaciones energéticas sirias”.

Además de los 4 proyectos de centrales eléctricas que se optimizarían como prioridad, el proyecto de infraestructura clave era la reparación completa y la modernización para aumentar la capacidad de la refinería de petróleo de Homs (la otra de Siria estaba entonces en Banias). El trabajo práctico del proyecto estuvo a cargo de la iraní Mapna y de empresas rusas, con una capacidad objetivo inicial de 140.000 bpd. El objetivo de la Fase 2 era de 240.000 bpd y el de la Fase 3 de 360.000 bpd.

La intención era que también pudiera usarse para refinar el petróleo iraní que llegaba a través de Irak si fuera necesario, antes de su posterior envío al sur de Europa. Es precisamente este amplio y multifacético plan de cooperación energética, militar y política el que Rusia quiere restablecer con el nuevo régimen.

Aunque sólo sea por la intención de fastidiar el gran plan de Rusia –una idea lo suficientemente poderosa en el juego de suma 0 de la política de las superpotencias–, Estados Unidos y sus aliados tienen una agenda diferente para el país.

Tal como se hizo eco en la reunión de diciembre entre la delegación estadounidense y al-Sharaa, varias fuentes de seguridad y energía de alto nivel, anteriormente impecables, en Washington, Londres y Bruselas dijeron en exclusiva a OilPrice.com justo después de la destitución de al-Assad que el éxito repentino –y por lo demás inexplicable– de los rebeldes sirios liderados por HTS estaba en gran parte relacionado con un aumento masivo del apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido a ellos en el período previo al golpe.

“Estados Unidos quería poner sobre aviso a los líderes de Moscú y Teherán de que Washington puede fácilmente rediseñar y reestructurar fronteras y regímenes no sólo en Oriente Medio sino también en Europa del Este, si así lo desea”, dijo a OilPrice.com una fuente de seguridad de alto nivel de la Unión Europea (UE).

"Como él [Al Assad] ya no está, no puedo ver a Washington sentado de brazos cruzados y permitiendo que alguien más que Estados Unidos se beneficie de esto, y si la reconstrucción se hace de manera gradual e inclusiva [con los principales ex grupos rebeldes de Siria], el resultado puede ser mejor que el visto en otras partes de la región", concluyó."

---------------------------

