"Los políticos locales son de cabotaje, liliputienses: Cristina existe en Argentina, estoy para otra cosa"

6-“Que Victoria Villarruel resuelva sus tareas, sus problemas. Las decisiones que tomé fueron las correctas”.

7-Cristina Kirchner: no me importa lo que diga ella o cualquier otro político. Es todo chiquitaje, cabotaje. Estoy para discutir otra cosa. Son muy poca cosa. Cristina es de cabotaje. Es conocida solo en Argentina. Nadie reconoce en ella un líder de nada.

8-Mauricio Macri posicionó muy bien a la Argentina frente al mundo. La última vez que nos comunicamos fue cuando me mandó un mensaje felicitándome por la baja de retenciones. Lo mismo puedo decir sobre la gente del Pro. No tengo ningún problema con ellos. Para ambos casos, existe una excelente relación y pretendo que siga siendo así”.

9-Sin la ayuda del Fondo Monetario, de todas maneras, el primero de enero de 2026 ya no existirá el cepo, si nos llega dinero antes, podríamos acelerar la salida. Estamos trabajando en avanzar en un acuerdo con el FMI. Tenemos la convicción de que, para que a la Argentina le vaya bien, depende solo de Argentina. Nuestra política es dureza en lo fiscal, no negociar el déficit cero y mantener una política monetaria dura”.

image.png Duró cincuenta minutos el "reportaje" de Esteban Trebucq a Javier Milei en LN+

10-Los econochantas de Mandrilandia se han equivocado. Hemos cumplido con el 78% de las promesas que hicimos en campaña.

11-“Pondremos en marcha el DNU 70/25. Tenemos pensado ir contra 50 organismos del Estado. Al 60% estamos buscando cerrarlos, mientras que el resto los transformaremos o fusionaremos”.

12-“Argentina tiene 27 mil leyes vigentes, 70 mil decretos y 200.000 resoluciones. Vamos a aplicar el método de Elon Musk. Vamos a pedirle a cada dependencia que haga una especie de desglose de las cosas que está usando. Una vez que tenés lo que se está usando, el resto se va a derogar”.

13-“Sacamos de la pobreza a 10 millones de argentinos en apenas un año”.

14-No tengo adversarios, los colectivistas son mis enemigos. Destruyeron al país. Por eso, no me relajo, vivimos mirando las redes para reaccionar de la manera más rápida.

image.png Javier Milei contra los políticos de Argentina

15-Las PASO son un invento de Nèstor Kirchenr. Era una movida siniestra para luego apretar y condicionar a los otros partidos.