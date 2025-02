Javier Milei vuelve a viajar a USA: 2da. visita en menos de un mes

Clarín, en tanto, suma que el Presidente volverá a abordar el ARG-01 con una reducida comitiva el 14 de febrero próximo con la intención de hacer escala en la capital norteamericana. "No se informó aún si aprovechará la estadía, de unos tres días, para reencontrarse con el flamante mandatario estadounidense". Habría que reformular esa frase de Clarín: "No se informó aún si Donald Trump lo recibirá". Resulta obvio que la decisión de mantener una bilateral la toma (o no) el flamante presidente de Estados Unidos...