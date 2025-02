Luis Ventura estalló ante las versiones de levantamiento: "Operadores hijos de p..."

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/teleavisador/status/1886512497051550180&partner=&hide_thread=false "En ningún momento alguien me dijo que este programa se iba a levantar o que está en riesgo, los que hacen correr esta versión son operadores que quieren nuestros zapatos hace tiempo" dice Luis Ventura en #ALaTarde @AmericaTV pic.twitter.com/dfztzgbaRO — Teleavisador (@teleavisador) February 3, 2025

"Antes de irme firmé un contrato de renovación con América TV en esta vigésima cuarto temporada en este canal. No soy autoridad, no soy alcahuete, no soy pro ni contra. Soy simplemente un periodista independiente que siempre dijo lo que tenía que decir en carácter de información", introdujo el periodista en la emisión de hoy (3/2) del ciclo.