Ordenan autopsia urgente al cuerpo de la Locomotora Oliveras: "Denuncia una mafia que vende..."

Los exámenes forenses no se limitarán a una inspección superficial. Como explicó el periodista, "los dos estudios complementarios de autopsia más importantes son el estudio histopatológico y el toxicológico". Estos análisis podrían revelar información crucial que, de proceder con la cremación, se habría perdido para siempre. En palabras del comunicador: "Me parece que la persona que hace la denuncia para frenar la cremación busca despejar cualquier tipo de especulación. Si un cuerpo se crema, se anula todo porque el cuerpo queda reducido a polvo y lo único que se podrían peritar serían las muelas y los dientes, que es lo único que no desaparece en un proceso de cremación".

image Publicación en X de @igonzalezprieto

Ahora bien, la trama se espesa cuando González Prieto revela la identidad del denunciante a través de su perfil en X: "El Fisicoculturista de Mendoza, Aldo Parodi, asesorado por la Abogada Patricia Apesteguy, solicitó a la Justicia suspender la cremación. El denunciante solicita saber el 'nexo causal' y denuncia una mafia que vende anabólicos y esteroides que generan graves daños a la salud".

Esta revelación abre un panorama completamente diferente al que inicialmente se manejaba. La muerte de Oliveras, que en principio parecía resultado de una complicación médica, ahora se encuentra bajo la lupa de una investigación que apunta hacia prácticas ilegales en el mundo del culturismo y el boxeo. La denuncia de Parodi sugiere la existencia de una red de comercialización de sustancias prohibidas que podría haber tenido consecuencias fatales para la excampeona.

De qué murió Alejandra

"La Locomotora", como era mayormente conocida, falleció a raíz de una embolia pulmonar masiva que derivó en un shock por hipoxemia severa y un paro cardiorrespiratorio refractario. La ex boxeadora había sufrido días atrás un cuadro similar, con afectación cerebral por un coágulo, lo que evidencia una condición predisponente.

En diálogo con el medio local AIRE, el director del Hospital Cullen, doctor Bruno Moroni, explicó que una embolia pulmonar es un coágulo de sangre —generalmente formado en las piernas o la pelvis— que viaja por el torrente venoso hasta impactar en la arteria pulmonar. Esa obstrucción impide que la sangre llegue a los pulmones para oxigenarse, generando hipoxemia severa, es decir, una falta crítica de oxígeno en el organismo.

--------------------------------

Más contenido en Urgente24

"Envidiosa" en peligro: Cuál es el conflicto que puede frenar la tercera temporada

El billete que muchos descartan y vale miles de dólares

El Trece la vio: Quién es la figura que llega a "Otro Día Perdido"

El romance oculto que Pampita jamás imaginó descubrir: "Fue un montón"