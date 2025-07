Locomotora Oliveras: La voz campeona que dejó un gran legado y batalló contra todo

Y cerraba de la siguiente manera: "La gente no valora nada, piensa que la plata es lo más importante y qué equivocado estás. La plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para una m.... no te la ponen en el cajón, eh, ni el mejor reloj ni el mejor anillo ni la mejor ropa. Entonces disfrutá el momento y el día a día porque mañana no estás. Hoy estás respirando, escuchado la voz de alguien, podés sentir y tenés corazón que late".

Espíritu luchador: El boxeo como metáfora de su vida

Oliveras no podría entenderse sin el boxeo, lo que se convirtió en la máxima expresión de su espíritu luchador. Para ella, el ring era una extensión de la existencia misma: "La vida es una dura pelea, similar al boxeo, donde uno se enfrenta a muchos 'golpes' como la pérdida o la traición". Luego de seis títulos mundiales, demostró ser una gladiadora incansable, dentro o fuera del cuadrilátero. Un drama familiar la marcó para toda la vida: encontró a su marido con su propia hermana en la cama.

Pese a los golpes de la vida, su camino hacia el éxito fue singular. Tras dejar el colegio debido a su embarazo, Alejandra se dedicó a "changuear", buscando cualquier oportunidad para salir adelante. "Iba casa por casa vendiendo empanadas, alfajores o si observaba el pasto alto en los domicilios me ofrecía para cortarlo", contó en una ocasión.

Su buen desempeño en la primaria le permitió una oportunidad inesperada: "Ser buena alumna me dio la posibilidad de aprender a leer, entonces me emplearon para leer el diario en un programa de radio", relató sobre sus inicios.

Sin embargo, su ascenso no fue sencillo. Oliveras recordó haber enfrentado discriminación en el ambiente boxístico, siendo tildada de "macho" o "travesti" por ser mujer en un deporte históricamente dominado por hombres. Pero demostró que todos esos comentarios negativos la hicieron empoderarse aún más y dejar una gran imagen en gran parte de la sociedad.

De qué murió Alejandra

"La Locomotora", como era mayormente conocida, falleció a raíz de una embolia pulmonar masiva que derivó en un shock por hipoxemia severa y un paro cardiorrespiratorio refractario. La exboxeadora había sufrido días atrás un cuadro similar, con afectación cerebral por un coágulo, lo que evidencia una condición predisponente.

En diálogo con el medio local AIRE, el director del Hospital Cullen, doctor Bruno Moroni, explicó que una embolia pulmonar es un coágulo de sangre —generalmente formado en las piernas o la pelvis— que viaja por el torrente venoso hasta impactar en la arteria pulmonar. Esa obstrucción impide que la sangre llegue a los pulmones para oxigenarse, generando hipoxemia severa, es decir, una falta crítica de oxígeno en el organismo.

Triste final.

