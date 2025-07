El romance oculto que Pampita jamás imaginó descubrir: "Fue un montón"

Los primeros encuentros físicos estuvieron marcados por la misma clandestinidad que caracterizaría toda la relación. Araceli recordó con lujo de detalles: "Yo vivía en Chaco, hablábamos siempre, me vengo a Buenos Aires como en seis meses y siempre hablábamos para vernos. Y un día quedamos. Él salió a jugar al fútbol y me fue a buscar a la casa de una amiga. Ella le dijo: 'Tené cuidado, cuídala'. Él salió, la saludó. Esta amiga es la que después saca todo esto".

Pero quizás el momento más revelador de toda la entrevista llegó cuando Araceli confesó su desconocimiento sobre la relación paralela que Moritán mantenía con Pampita: "Cuando yo conozco a Rober, él no tenía nada que ver con Pampita. Un mes después que yo lo conozco, él se casa con ella. Yo me entero porque veo en su Instagram las fotos y yo me había ido al sur. Pero, es más, yo le mandé un mensaje y lo felicité. Me dijo: 'Gracias'. Le puse: 'Yo también me hubiese casado con Pampita. Te felicito'".

image

Finalmente, llegó el momento más esperado y temido de la entrevista. Cuando se le preguntó directamente sobre los encuentros posteriores al matrimonio, Araceli no pudo sostener más la fachada y confesó lo inevitable: "Nos empezamos a ver, empezó como un juego que terminó siendo morbo, sexo y un vínculo. Yo hace muy poco empecé a entender y a ver esa parte que yo no veía de él, tenía una venda y que decía Rober, mi superhéroe, que yo siempre lo admiré. Ese es el lado tan egoísta que tiene, que es fulminante. Muy egoísta, primero está él, no importa el resto. Tiene metas. Y tiene una imagen que cuidar. Yo no quería aceptar que me había enamorado", cerró diciendo.

