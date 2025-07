La novia de Roberto García Moritán saca chapa y le pide a Telefe un lugar en MasterChef

Con una amplia sonrisa en su rostro y entre risas la entrevista se mostró a gusto con la iniciativa que tomó el periodista y lejos de pedirle que parara expresó a modo de retribución: "Y el día que vuelva acá también, no vengo con las manos vacías".

Habló una supuesta amante de Roberto García Moritán

Es preciso recordar que Araceli Salto hace algunos días se hizo presente en LAM donde reveló detalles de su supuesto amorío con Roberto García Moritán durante su matrimonio con Pampita.

“Nos conocimos por Instagram. Yo estuve en pareja ocho años en mi pueblo, en Chaco. Me había separado. Empiezo a usar las redes sociales y no recuerdo si lo seguí yo. Empezamos a hablar, durante un año casi", explicó y aseguró: "Él todavía no era político“.





Y luego sumó con polémica: “Cuando yo conozco a Rober, él no tenía nada que ver con Pampita. Un mes después que yo lo conozco él se casa con ella".

Asimismo, recordó algunos de los encuentros sexuales que mantuvo con el empresario y sorprendió a las "angelitas" cuando contó que tuvieron sexo en el estacionamiento del Dot Baires Shopping.

