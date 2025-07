¿Bendita sin Beto Casella? El Trece le moja la oreja y en El Nueve ya se ofrecen para reemplazarlo

Beto Casella desmintió presiones, pero confirmó el malestar

Al regresar al aire, Casella salió al cruce de los rumores más explosivos con la contundencia que lo caracteriza. "A mí me llegan a decir: 'Si te querés ir, andaté', no me ven más el pelo. Nunca hablamos en esos términos, pero sí hemos hablado en términos más civilizados y laborales", declaró, rechazando de manera tajante cualquier enfrentamiento con los directivos del canal.