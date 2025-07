Escala la tensión entre Beto Casella y El Nueve: Bendita salió al aire con el estudio vacío

Beto Casella justificó su ausencia a pura ironía

Ante el primer faltazo de Beto Casella rápidamente desde Intrusos decidieron ir a buscar su palabra y el conductor contestó a pura ironía.

"Me picaba la garganta", comenzó diciendo y siguió: "Yo terapia no hago pero si fuera un terapeuta me diría: '¿Qué no estás pudiendo soltar?'".





Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1948442357264757218&partner=&hide_thread=false REPROCHES Y ESCÁNDALO: BETO CASELLA SE FUE DE "BENDITA" MINUTOS ANTES DEL AIRE



@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/qNTRC13GJm — América TV (@AmericaTV) July 24, 2025



El periodista evitó hacer declaraciones públicas acerca de su enojo aunque aclaró: "Hay trapos, viste, que solo se lavan en el interior de la casa".

Asimismo procedió a revelar cuál es su teoría al respecto: "En general los empresarios periodísticos nos odian a los periodistas".

