Viviana Canosa pegó el portazo en El Trece sin saludar: "Quedate donde te valoren"

Según contó en el stream Carnaval, donde comparte pantalla con Jorge Rial, le ofrecieron seguir los domingos a la noche. Pero ella lo sintió como una forma elegante de echarla: "No sé si era para hacer entrevistas o tipo aplicación. Me ofrecieron eso para no terminar de echarme, pero me voy". De parte del canal, no se habló de reemplazo ni de programación nueva.