Roberto García Moritán confirmó romance con periodista de Telefe

Según trascendió, la relación con Moritán ya es conocida en su círculo íntimo: asisten juntos a eventos, comparten cenas con amigos y ella fue vista varias veces en el edificio donde vive el político.

La entrevista también incluyó una pregunta directa sobre la posibilidad de volver a ser padre. Moritán, que además de Ana tiene dos hijos —Delfina y Santino— fruto de su anterior relación con Milagros Brito, respondió con claridad: “No. Yo creo que ese tiempo ya está cumplido”, dijo, sin vueltas.

Así, el exfuncionario dejó en claro que atraviesa una etapa de estabilidad emocional, enfocada en conocerse con su nueva pareja, sin apuros ni expectativas familiares a futuro. Una historia que empieza a escribirse con otro ritmo, lejos de los flashes que alguna vez compartió junto a Pampita.

Priscila Crivocapich habló de la relación de Moritán y Pampita

Meses antes de que se conociera su supuesto vínculo sentimental con Roberto García Moritán, la modelo Priscila Crivocapich ya había hablado de él y también de Pampita. En una entrevista brindada a Gente en 2023, la empresaria del mundo de la moda reflexionaba sobre el amor, sus deseos personales y también sobre la historia de una de las parejas más mediáticas de la Argentina.

“Yo tengo tres hermanas casadas y con hijos. A esta edad me imaginaba igual. Todavía no se me dio una pareja para formar algo lindo”, decía en aquel entonces, dejando entrever su deseo de construir una relación estable. Pero lo que más llama la atención hoy es lo que opinaba —sin saber lo que vendría— sobre Pampita y Moritán.

“Mirá a Pampita. Ella lo pidió, dice que lo pidió. Un poco que lo manifestó, tendría que pedirle la receta de cómo lo hizo”, aseguraba Priscila, entre risas.

En ese mismo reportaje, Priscila Crivocapich se expresaba con notable ternura al hablar de la relación entre Pampita y Moritán. “Tienen un amor divino y súper sano, y no todo el mundo es valiente para querer vivir eso. Además, ella misma ha contado todas las relaciones en las que no se le dio. Es algo que llega”, opinaba.

Pero la frase que hoy resuena con más fuerza es la que dejó para el final: “Creo que además de la confianza que se tienen, eligieron amarse. En ellos ves un amor re lindo. Me conmueve que sea mutuo. Él sabe que tiene un mujerón al lado y la valora, la ve y la cuida como una mujer. Y lo mismo de ella para con él”.

