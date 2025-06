Repudio en Chile por ayuda en Copa América 2015 y "trampa" a Brasil y Argentina

Tiene sentido: lo que para Chile fue una generación dorada (al año siguiente también ganaría la Copa América 2016, nuevamente frente a la Selección Argentina) que le dio las máximas alegrías futbolísticas, ahora Jadue le baja el precio al mérito.

image.png Messi y toda la Albiceleste reciben la medalla de subcampeón: plena tristeza AFP PHOTO / JUAN MABROMATA

"No queríamos hacer la típica Copa América excelentemente organizada para todo el mundo, Como ejemplo Chile, no. Nosotros queríamos ganarla", señaló el ex presidente de la ANFP, quien reveló las distintas estrategias para desgastar competidores como la Albiceleste o Brasil.

"A Argentina la hicimos recorrer Chile desde La Serena, pasando por Viña del Mar, la llevamos a Concepción y después de vuelta la trajimos a Santiago. Anduvo harto Argentina en esa copa”, dijo.

"A Brasil lo mandamos al sur, jugó en un invierno chileno bien duro. Luego jugó de noche, los otros partidos con frío. Nosotros recorrimos cinco kilómetros, seis kilómetros para cada partido desde Pinto Durán al Estadio Nacional", señaló.

Jadue le baja el precio a la generación dorada de Chile y le saltan a la yugular

La edición de Chile del diario AS publicó una dura nota de opinión en donde echa por la borda no solo las declaraciones de Jadue sino su figura como tal. "Chile ganó porque todos cumplieron su rol. La Roja no ganó por contar con dirigentes corruptos. Y mentirosos. Ganó pese a eso. Un título que nadie puede empañar, menos Sergio Jadue", sentencia.

"Lo inquietante es instalar la trampa como si fuera una virtud, la corrupción como el camino a seguir, el ganar a cualquier costo. Y que eso merezca aplauso y reconocimiento", añade el artículo.

image.png Chile festeja la Copa América de 2015 tras vencer a Argentina en la final AFP PHOTO / NELSON ALMEIDA

"Asegura Jadue que fue un mérito llevar a Brasil al frío invierno. La mayoría de los futbolistas incluidos en la nómina militaban en Europa, donde el invierno es sumamente crudo. Sólo cuatro futbolistas estaban en el Brasileirao. Dos de ellos en Porto Alegre, donde el clima no es precisamente veraniego. Ninguno titular", desarrolla como uno de los argumentos contra el ex mandatario.

El sitio En Cancha fue igual de duro contra Jadue. "Después de diez años, Jadue habla y no nos sorprende. Es el mismo personajillo megalómano y mitómano, que se adjudica un protagonismo que no le corresponde, pero ante todo nos reitera algo que supimos desde que un guiño de la suerte lo llevara a la testera de la ANFP", dice una nota de opinión titulada Jadue, el de siempre.

"Alguna vez conoceremos, por ejemplo, qué sucedió con la licitación de los derechos de televisión de las selecciones nacionales bajo su administración, o cómo se fraguó el contrato por la indumentaria, que dejó fuera de combate a Adidas en desmedro de Nike", le retruca.

