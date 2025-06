Estudiantes afuera: Eduardo Domínguez contra Verón y la "Barbie del fútbol"

Una vez finalizado el encuentro, el ex DT de Huracán, Colón e Independiente confesó: “Tengo que pensar bien si voy a seguir o no. Estuve hablando con Marcos (Angeleri) porque han pasado situaciones que no son de mi agrado y no son claras. Cuando las cosas son confusas, se empieza a confundir mucha gente”.