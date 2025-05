Fallece Juan Ramón Verón, leyenda de Estudiantes

En la ida Estudiantes había ganado 1 a 0 al Manchester United y se iba a Inglaterra con esa ventaja. En el Old Trafford parecía que el “Pincha” iba a sufrir, pero no fue así. A los 7 minutos del primer tiempo Juan Ramón Verón convirtió el gol que le daría el título a Estudiantes poniendo 1 a 0 a favor de los argentinos. Los diablos rojos igualaron a los 90 minutos, pero ya no había más tiempo, Estudiantes era campeón del mundo con un gol del gran Juan Ramón Verón.

Luego de este gran título consiguió las Copas Libertadores del 69 y 70 pero en ninguna volvió a repetir el título intercontinental. Además, levantó la Copa Interamericana de 1969 con Estudiantes. En el plano local fue campeón en Argentina en 1967 y en Colombia en 1977 con el Junior de Barranquilla.