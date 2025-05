Pampita habló sobre supuesto affaire con Enzo Fernández

Pampita nunca no está en bajo la lupa mediática o dando de qué hablar. Tras la escandalosa separación de Roberto García Moritán, rehízo su vida amorosa con el polista Martín Pepa pero también se la había vinculado al futbolista Enzo Fernández y la modelo no esquivó a las preguntas: "No tengo nada que ocultar".