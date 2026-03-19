Conmoción por la noticia más inesperada de MasterChef: "Un paso al costado"

“Decidí de que esta es mi última participación”, dijo. Como era de esperarse, la noticia causó sorpresa en el estudio.

Después, refiriéndose a Germán Martitegui y Damián Betular, Donato dijo: “Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, de este cuadrado en el que estamos acá. Dos grandes profesionales".

Y siguió agradeciéndole a Wanda Nara, conductora del programa. "A vos, Wanda, una persona increíble, un corazón, una generosidad, una excelencia", dijo el chef. “Yo no sabía nada de esto”, afirmó Wanda conmovida.

Donato insistió con los agredecimientos: "A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes, desde los que están en la recepción hasta las más altas esferas. Y no quiero por último al público. El público que siempre te critica, de forma buena, constructiva, con acompañamiento. Siempre estuvo presente y me acompañó por todo este tiempo".

“Muchísimas gracias a todos”, dijo. Y alentó a continuar con la gran final y disfrutarla: “Bueno, vamos, vamos, que hay que pasarla bien”.

Donato de Santis.webp Donato de Santis no estará más en MasterChef.

¿Cuándo es la gran final de MasterChef y dónde verla en vivo?

La gran final de MasterChef se divide en dos emisiones. La primera fue el miércoles 18/03 y la segunda será este jueves 19/03.

Podrá verse en vivo desde las 21.30 por Telefe. También estará disponible vía streaming en Twitch, YouTube y la plataforma MiTelefe.

Además, se podrá seguir desde dispositivos móviles a través de aplicaciones como Flow, Telecentro Play y DirecTV Go. Y por medio del sitio web de la Agencia de Noticias Argentinas.

¿Quién ganará entre Ian Lucas y Sofía 'La Reini' Gonet?

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