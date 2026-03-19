MasterChef pierde a uno de sus jurados. Donato de Santis anunció que se va del reality, una noticia que dejó paralizados a todos en el estudio. La revelación la hizo de manera inesperada durante la gran final de MasterChef Celebrity Argentina 2026 por Telefe.
NO SE PUEDE CREER
Conmoción por la noticia más inesperada de MasterChef: "Un paso al costado"
En plena final de MasterChef Celebrity Argentina 2026 se dio a conocer una noticia que causó revuelo. Donato de Santis hizo el anuncio.
¿Por qué Donato se va de MasterChef?
Antes de que los finalistas de esta edición del programa fueran al mercado a buscar lo que necesitaban para preparar sus platos, Donato de Santis dijo: “Wanda, un segundo, un segundo. Perdón. Te voy a pedir tres minutos para algo mío personal”.
Ya de por sí la petición causó expectativas entre los presentes.
En eso, Donato lanzó: “Hice diez ediciones con esta actual de MasterChef, donde la pasé espectacular. La verdad, hermoso. Lo que quiero decir es que, bueno, ha llegado el momento para mí de hacer un paso al costado”.
El cocinero no dio más motivos para su retirada de MasterChef, tan sólo que, a su juicio, se trata del cierre de un ciclo.
“Decidí de que esta es mi última participación”, dijo. Como era de esperarse, la noticia causó sorpresa en el estudio.
Después, refiriéndose a Germán Martitegui y Damián Betular, Donato dijo: “Quiero agradecer a mis compañeros de vida, de gastronomía, de este cuadrado en el que estamos acá. Dos grandes profesionales".
Y siguió agradeciéndole a Wanda Nara, conductora del programa. "A vos, Wanda, una persona increíble, un corazón, una generosidad, una excelencia", dijo el chef. “Yo no sabía nada de esto”, afirmó Wanda conmovida.
Donato insistió con los agredecimientos: "A ellos, los finalistas, a todos los exparticipantes, a todos ustedes, desde los que están en la recepción hasta las más altas esferas. Y no quiero por último al público. El público que siempre te critica, de forma buena, constructiva, con acompañamiento. Siempre estuvo presente y me acompañó por todo este tiempo".
“Muchísimas gracias a todos”, dijo. Y alentó a continuar con la gran final y disfrutarla: “Bueno, vamos, vamos, que hay que pasarla bien”.
¿Cuándo es la gran final de MasterChef y dónde verla en vivo?
La gran final de MasterChef se divide en dos emisiones. La primera fue el miércoles 18/03 y la segunda será este jueves 19/03.
Podrá verse en vivo desde las 21.30 por Telefe. También estará disponible vía streaming en Twitch, YouTube y la plataforma MiTelefe.
Además, se podrá seguir desde dispositivos móviles a través de aplicaciones como Flow, Telecentro Play y DirecTV Go. Y por medio del sitio web de la Agencia de Noticias Argentinas.
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